Pasaporte de EE.UU.: tiene acceso a más países que hace una década, pero cayó seis puestos en el ranking mundial

El pasaporte estadounidense permite viajar a 180 destinos sin tramitar una visa con anticipación, seis más que hace una década. A pesar de esa mejora, pasó del cuarto al décimo puesto mundial porque otras naciones ampliaron aún más las facilidades de ingreso para sus ciudadanos.

Ranking mundial: el pasaporte de EE.UU. ocupa el puesto 10

El documento de Estados Unidos comparte con Islandia el décimo puesto del Henley Passport Index, según la actualización de julio. Al igual que en el caso de la nación norteamericana, el pasaporte islandés también permite acceder a 180 destinos sin gestionar previamente una visa tradicional.

Estados Unidos comparte con Islandia el décimo puesto del Henley Passport Index de 2026 Magnific

Pese a ocupar esa posición, el pasaporte estadounidense se encuentra por detrás de otros 36 países, cuyos ciudadanos cuentan con mayores facilidades de movilidad internacional. Singapur encabeza la clasificación con 192 puntos, 12 más que EE.UU. Japón, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos comparten el segundo escalón, con 188.

En 2016, cuando el estudio se denominaba Visa Restrictions Index, los ciudadanos norteamericanos podían ingresar a 174 territorios sin obtener un visado por anticipado. Esa puntuación colocaba a la nación en el cuarto lugar, junto con Bélgica, Dinamarca y Países Bajos.

Forbes vinculó el retroceso relativo con la falta de reciprocidad: el gobierno federal concede la entrada sin visa a ciudadanos de apenas 46 nacionalidades, por lo que ocupa el puesto 73 del Henley Openness Index. Además, figura entre las pocas potencias con libreta de amplio alcance cuyos habitantes todavía necesitan un visado para viajar a China.

Los diez primeros puestos de pasaportes en 2026

Los primeros lugares del Henley Passport Index quedaron establecidos de la siguiente manera:

Singapur : 192 destinos.

: 192 destinos. Japón , Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos : 188.

, y : 188. Suecia : 187.

: 187. Bélgica , Dinamarca , Finlandia , Francia , Alemania , Irlanda , Italia , Luxemburgo , Países Bajos , Noruega y España : 186.

, , , , , , , , , y : 186. Austria , Grecia , Malta , Portugal y Suiza : 185.

, , , y : 185. Hungría , Polonia y Reino Unido : 184.

, y : 184. Australia , Canadá , Chequia , Letonia , Malasia , Nueva Zelanda , Eslovaquia y Eslovenia : 183.

, , , , , , y : 183. Croacia y Estonia : 182.

y : 182. Liechtenstein y Lituania : 181.

y : 181. Islandia y EE.UU.: 180.

Marco Rubio presentó el nuevo pasaporte

Los pasaportes con menor acceso internacional en 2026

Los últimos diez puestos reúnen 12 documentos de viaje debido a los empates:

Puesto 95: Eritrea , 38 destinos.

, 38 destinos. Puesto 96: Irán y Territorio Palestino , 37.

y , 37. Puesto 97: Bangladesh y Corea del Norte , 35.

y , 35. Puesto 98: Nepal , 34.

, 34. Puesto 99: Somalia , 32.

, 32. Puesto 100: Yemen , 30.

, 30. Puesto 101: Pakistán , 29.

, 29. Puesto 102: Irak , 28.

, 28. Puesto 103: Siria , 25.

, 25. Puesto 104: Afganistán, 22.

Henley analiza 199 pasaportes y 227 destinos para elaborar su clasificación global Magnific

Cómo se calcula el índice sobre el poder de cada pasaporte

La consultora explica en su sitio web que examina 199 documentos y 227 puntos de llegada. Para elaborar el listado, utiliza información de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, complementada con datos gubernamentales y otras fuentes públicas.

El índice otorga un punto cuando la persona puede:

Entrar sin visado.

Obtenerlo al llegar.

Recibir un permiso de visitante en la frontera.

Utilizar una autorización electrónica de viaje.

No suman puntos los destinos que exigen una visa tradicional o electrónica aprobada antes de la partida. El análisis contempla documentos comunes y vigentes utilizados por adultos para estadías breves de turismo o negocios.