Trump pide a Merz que acabe la guerra en Ucrania y no se "entrometa" en la de Irán

El presidente estadounidense Donald Trump pidió el jueves al canciller alemán Friedrich Merz que se concentre en la guerra en Ucrania en vez de "entrometerse" en el conflicto en Oriente Medio.

Trump tiene puesto en el ojo de mira a Merz desde el lunes, cuando el canciller afirmó que Teherán está "humillando" a Washington en el proceso para poner fin al conflicto desatado por Estados Unidos e Israel.

El segundo ataque de Trump contra Merz esta semana se produce un día después de que Washington anunciara que estudia redistribuir parte de las decenas de miles de soldados que tiene en Alemania, un aliado clave de la OTAN.

"El canciller de Alemania debería dedicar más tiempo a poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania (¡donde ha sido totalmente ineficaz!) y a arreglar su país, que está en ruinas, especialmente en materia de inmigración y energía", afirmó Trump en su red social Truth Social.

Merz debería dedicar "menos tiempo a entrometerse en los asuntos de quienes están acabando con la amenaza nuclear iraní, haciendo así del mundo, incluida Alemania, un lugar más seguro".

La nueva arremetida de Trump contra Merz se produce también un día después de que el líder estadounidense mantuviera una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin.

Trump lleva tiempo afirmando que podría poner fin rápidamente a la guerra allí, pero ha logrado pocos avances.