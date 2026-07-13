Trump pide que la hermana de un difunto senador ocupe su escaño vacante en el Senado

El presidente estadounidense, Donald Trump, instó el lunes al gobernador de Carolina del Sur a nombrar a la hermana del difunto senador Lindsey Graham como su reemplazo temporal en el Senado en Washington tras la muerte del político republicano el fin de semana.

Graham, un destacado "halcón" en política exterior y estrecho aliado de Trump, falleció inesperadamente el sábado a los 71 años, con lo cual el gobernador del estado que representaba debe designar un sustituto que finalice el mandato del senador, que expira en enero.

"Recomendé al gobernador Henry McMaster a la maravillosa hermana de Lindsey Graham, Darline, para que sirva como senadora interina del Gran Estado de Carolina del Sur", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

"¡Sería un fabuloso homenaje a Lindsey, que la quería entrañablemente!", explicó.

Se esperaba que el gobernador republicano anunciara su elección este mismo lunes.

Graham nunca se casó ni tuvo hijos y tenía una relación excepcionalmente cercana con Darline Graham Nordone. Su madre murió cuando Graham tenía 20 años y su hermana 12, y menos de dos años después su padre falleció de un ataque al corazón. Graham, entonces de 22 años, adoptó formalmente y en gran medida crió a su hermana de 13 años.

El nombramiento de Nordone sería temporal.

Se ha programado una primaria especial republicana para el 11 de agosto con el fin de elegir a un candidato para las elecciones de medio mandato de noviembre, y varios republicanos prominentes de Carolina del Sur ya están considerando presentar su candidatura para el escaño.