Trump prueba suerte con una nueva institución, la Junta de la Paz, bajo su control

Tras un año de ataques a la ONU y de retirada de decenas de normas e instituciones, Donald Trump ha decidido probar suerte con su autodenominada Junta de la Paz, que la mayoría de países europeos rechazan

Mientras que en las Naciones Unidas todos los miembros tienen voz y cinco grandes potencias ostentan el derecho de veto, esta Junta es una especie de club al que se accede solo por invitación del jefe, el propio Trump, quien tendrá la última palabra y podrá seguir al mando más allá de su presidencia.

El precio para ser miembro permanente es de US$1.000 millones

Trump dijo que el objetivo inicial de la Junta era Gaza, donde Israel y Hamás acordaron en octubre un alto el fuego respaldado por Estados Unidos

Pero el mandatario republicano, a quien aún le quedan tres años en el poder, comenzó a mandar invitaciones a líderes como el presidente ruso, Vladimir Putin, y al ucraniano, Volodimir Zelenski, quien declaró que no se imaginaba participar junto a su vecino y enemigo

- "Expandirse a otras cuestiones" -

El lanzamiento de esta Junta se formalizó en el Foro de Davos. Trump dijo que el nuevo organismo podría "expandirse a otras cuestiones a medida que tengamos éxito en Gaza", mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que "las posibilidades son infinitas".

Claras alusiones a un posible reemplazo de la ONU, cuyo secretario general, Antonio Guterres, advirtió contra "un puñado de individuos" que "pueden moldear los relatos globales"

Trump presume de haber puesto fin a ocho guerras en su año de vuelta en el cargo y se queja en voz alta de no haber recibido el Premio Nobel de la Paz.

"En las ocho guerras que terminé, nunca hablé con las Naciones Unidas sobre ninguna de ellas", dijo.

También despiertan sospechas la cuestión del dinero.

Un funcionario estadounidense aclaró que los miembros no tendrían que desembolsar esa suma enorme por un periodo temporal de dos años en el consejo y prometió "los más altos controles financieros y mecanismos de supervisión"

- "Una galaxia muy, muy lejana" de la realidad -

Las principales naciones europeas han decidido hacerle el vacío a la junta, donde están aliados estratégicos de Trump en Oriente Medio, e ideológicos, como el argentino Javier Milei

"Esto no tiene la capacidad ni el conjunto de principios rectores que permitirían que países serios se sumaran", considera Aaron David Miller, exnegociador estadounidense para Oriente Medio y actualmente en el Carnegie Endowment for International Peace

A su juicio Trump se sintió envalentonado con el éxito de la operación militar en Caracas que depuso y sacó del país al líder venezolano Nicolás Maduro el 3 de enero

Trump considera que las instituciones internacionales existentes "no entienden que la característica impulsora central del sistema internacional hoy es el poder de Estados Unidos".

La junta está "anclada en una galaxia muy, muy lejana y no a las realidades de la resolución de conflictos aquí en el planeta Tierra", dijo.

Históricamente, Reino Unido ha sido de los más dispuestos a sumarse a iniciativas estadounidenses, pero la ministra de Exteriores, Yvette Cooper, dijo en una entrevista con la BBC que había "muchísimo trabajo por hacer" y cuestionó la invitación a Putin.

Francia ha dejado claro que no se unirá, lo que llevó a Trump a amenazar con un arancel del 200% al vino francés a menos que el presidente, Emmanuel Macron, cambie de opinión

Un grupo de países de mayoría musulmana —Arabia Saudita, Turquía, Egipto, Jordania, Indonesia, Pakistán, Catar y Emiratos Árabes Unidos— acogieron favorablemente esta especie de alianza, pero en una declaración conjunta subrayaron que debería ser una "administración transitoria" para Gaza

A juicio de Richard Gowan, director de programa para cuestiones e instituciones globales en International Crisis Group, dijo que la Junta de Paz demuestra cómo Trump quiere llevar a cabo la diplomacia en los tres años que le quedan en el cargo.

"Parece estar dándole una patada a las instituciones multilaterales existentes, como las Naciones Unidas", dijo Gowan.

"Si Gaza implosiona, el Consejo no tendrá mucha credibilidad en otros lugares", advirtió