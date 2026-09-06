Trump publicó un sugestivo posteo en el que propuso cambiar el nombre del estado Nuevo México por “Nueva América”

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos Donald Trump compartió este domingo una imagen en su cuenta de la red social Truth Social en la que sugirió rebautizar al estado de Nuevo México como “Nueva América”, un posteo que fue posteriormente republicado en la cuenta oficial de la Casa Blanca en X.

La publicación original del mandatario estadounidense mostraba un mapa del estado suroriental con la palabra “México” tachada con una cruz roja y reemplazada por la palabra “América”.

Minutos más tarde, la Casa Blanca reposteó la publicación de Trump, sin dar ningún tipo de información sobre el propósito de la publicación ni acerca de las motivaciones políticas detrás de la imagen.

Las críticas no tardaron en llegar. La demócrata Melanie Ann Stansbury, miembro de la Cámara de Representantes por el distrito de Nueva México, indicó en sus redes sociales que “el nombre de nuestro estado lleva generaciones de historia, cultura y familia, y nos pertenece a nosotros”. Y agregó en el mensaje en X: “somos neomexicanos. Punto”.

Por su parte, la gobernadora de Nueva México, Michelle Lujan Grisham, señaló en otro comunicado en su cuenta oficial de X que “el nombre de Nuevo México no está en debate, ha sido nuestro desde antes de que existieran los Estados Unidos”.

“Mientras el presidente intenta distraer a los estadounidenses de su desastrosa guerra en Irán, el precio de la gasolina- y de todo lo demás- sigue subiendo”, indicó la funcionaria demócrata.

“Bajo el liderazgo demócrata aquí en Nuevo México, estamos proporcionando a las familias cuidado infantil y universidad gratuitos, protegiendo el acceso a la atención médica e invirtiendo en vivienda. Mientras la Casa Blanca pierde el tiempo coloreando mapas, Nueva México ocupado haciendo el trabajo”, agregó.

New Mexico’s name isn’t up for debate — it’s been ours since before the United States existed.



While the President tries to distract Americans from his disastrous war in Iran, the price of gas —and everything else — keeps rising.



Under Democratic leadership here in New Mexico,… pic.twitter.com/EhkfzXiQG7 — Governor Michelle Lujan Grisham (@GovMLG) September 6, 2026

El mensaje del presidente estadounidense llega apenas una semana después de que la Casa Blanca celebrara el cambio de nombre para usuarios estadounidenses de Google Maps del lago Ontario a “Lago América”, luego de que Trump decidiera unilateralmente modificar el nombre del lago fronterizo entre Estados Unidos y Canadá.

“¡Es oficial! ¡Es LAGO AMÉRICA en Google Maps!“, tuiteó a fines de agosto Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca.

En medio de una disputa comercial con Canadá, Trump firmó el pasado mes una orden ejecutiva para rebautizar “inmediatamente” al cuerpo de agua.

Esta decisión, que no cuenta con reconocimiento internacional, fue fuertemente criticada por las autoridades canadienses.

“Es completamente absurdo”, declaró entonces Doug Ford, primer ministro de la provincia canadiense de Ontario, a ABC News. “Nadie lo va a llamar ‘Lago América’”.

BREAKING: President Trump officially changes the name of Lake Ontario to Lake America.



"If you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now, all we need is an ocean." 👀 🇺🇸 pic.twitter.com/OZOmfibisP — The White House (@WhiteHouse) August 27, 2026

Google explicó que cambió el nombre para los usuarios en Estados Unidos para alinearse con las fuentes oficiales del gobierno, específicamente el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS) de Estados Unidos.

Los usuarios de la aplicación en Canadá continúan viendo el nombre “Lago Ontario”, mientras que el resto del mundo puede ver ambos nombres juntos.

En la misma línea, a comienzos de su segundo mandato, Trump ordenó que el nombre del “Golfo de México” se cambiara a “Golfo de América”.

Esta decisión, fuertemente impugnada por México, también resultó en un cambio en la visualización de las aplicaciones de Google y Apple.

Con información de AFP