Trump quiere prohibir ayuda exterior a programas sobre "ideología de género" y diversidad

La administración del presidente Donald Trump rechazará miles de millones de dólares en potencial ayuda exterior para no promover la "ideología de género" y la diversidad, dos de sus blancos frecuentes, dijo el jueves un funcionario estadounidense

La medida sería una ampliación de la llamada "política de Ciudad de México" del Departamento de Estado. Mediante esta política, desde el expresidente Ronald Reagan los gobiernos del Partido Republicano han prohibido el financiamiento a organizaciones no gubernamentales que practican o promueven el aborto

El Departamento de Estado hará pública el viernes la expansión de la norma, que evitará que la asistencia financie "no sólo al aborto como método de planificación familiar, sino también (a) la ideología de género y la ideología de equidad discriminatoria", señaló el funcionario, que habló bajo condición de anonimato

La política debe abarcar los 8.000 millones de dólares que destina Estados Unidos a salud mundial, además del conjunto de la ayuda exterior del país que sobrepasa los 30.000 millones de dólares

Según el funcionario, la norma afectará a oenegés internacionales y estadounidenses

El impacto exacto está por verse, ya que la administración Trump ya ha recortado drásticamente la asistencia exterior, incluido el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés), que era el mayor proveedor gubernamental de ayuda del mundo

Desde la campaña electoral que lo llevó de vuelta a la Casa Blanca a inicios del año pasado, Trump ha arremetido contra las políticas de apoyo a los derechos de las personas transgénero y las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI)

Su gobierno ha buscado impedir que las atletas transgénero participen en deportes femeninos y revirtió la decisión de su antecesor, Joe Biden, de permitir un marcador "X" para indicar el género en los pasaportes

Trump sostiene que la educación y las políticas de empleo destinadas a reparar el racismo histórico constituyen en realidad una forma de discriminación contra la población blanca, mayoritaria en Estados Unidos