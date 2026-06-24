Trump rechaza firmar una ley de vivienda hasta que el Congreso apruebe su proyecto de reforma electoral

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles que se niega a firmar una ley sobre vivienda hasta que el Congreso apruebe una legislación que reforme las elecciones estadounidenses y endurezca el registro de votantes.

"La conferencia de prensa y firma del proyecto de vivienda de hoy queda cancelada hasta que aprobemos la tan desesperadamente necesaria Ley para Salvar a Estados Unidos (SAVE AMERICA ACT), que considero una emergencia nacional", publicó Trump en redes sociales.

La Save America Act es un proyecto de ley que exige a los estados, que constitucionalmente tienen la potestad de organizar las elecciones, que obliguen a los votantes a presentar una prueba de ciudadanía, como un pasaporte, al registrarse para votar, y una identificación con foto para poder emitir su voto.

Esas medidas son tildadas de discriminatorias por los opositores demócratas, que denuncian un intento de torpedear a su electorado en los estados bajo su control.