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Trump rechaza firmar una ley de vivienda hasta que el Congreso apruebe su proyecto de reforma electoral

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles que se niega a firmar una ley sobre vivienda hasta que el Congreso apruebe una legislación que reforme las elecciones estadounidenses

Trump rechaza firmar una ley de vivienda hasta que el Congreso apruebe su proyecto de reforma electoral
Trump rechaza firmar una ley de vivienda hasta que el Congreso apruebe su proyecto de reforma electoralMark Schiefelbein - AP

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el miércoles que se niega a firmar una ley sobre vivienda hasta que el Congreso apruebe una legislación que reforme las elecciones estadounidenses y endurezca el registro de votantes.

"La conferencia de prensa y firma del proyecto de vivienda de hoy queda cancelada hasta que aprobemos la tan desesperadamente necesaria Ley para Salvar a Estados Unidos (SAVE AMERICA ACT), que considero una emergencia nacional", publicó Trump en redes sociales.

La Save America Act es un proyecto de ley que exige a los estados, que constitucionalmente tienen la potestad de organizar las elecciones, que obliguen a los votantes a presentar una prueba de ciudadanía, como un pasaporte, al registrarse para votar, y una identificación con foto para poder emitir su voto.

Esas medidas son tildadas de discriminatorias por los opositores demócratas, que denuncian un intento de torpedear a su electorado en los estados bajo su control.

AFP
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