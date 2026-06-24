Qué significan los botines o tacos rosa que usan los jugadores de México y EE.UU. en el Mundial 2026

Tras casi dos semanas de competencia en el Mundial 2026, una tendencia llamó especialmente la atención en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá: la gran cantidad de futbolistas con botines de color rosa. Esta moda se puede apreciar en todos los partidos del torneo, dado que la mayoría de los jugadores lucen calzados con ese tono, independientemente de la marca de los tacos.

El uso del rosa en el Mundial 2026

Según informó The Athletic, los botines monocromáticos de color rosa o fucsia se convirtieron en una de las imágenes más reconocibles del torneo desde sus primeras jornadas. Jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Erling Haaland o Kylian Mbappé, así como la mayor parte de los planteles de México y EE.UU., se sumaron a esta tendencia.

Cristiano Ronaldo es uno de los tantos jugadores que utilizan botines rosas en este Mundial Instagram @cristiano

Esto se debe a que las marcas deportivas distribuyeron modelos de este color entre futbolistas de distintas selecciones, lo que provocó que el rosa se consolidara como una de las tendencias estéticas más destacadas de la Copa del Mundo en Norteamérica.

La búsqueda de la confianza y el carácter de los futbolistas en el Mundial 2026

La elección del rosa responde tanto a las preferencias de los futbolistas como a las tendencias del mercado. Según expresó Odinga Nimako, integrante del equipo de calzado de fútbol de Nike, en diálogo con The Athletic, “los colores brillantes les dan confianza a los futbolistas”.

En la misma línea, New Balance vincula el color rosa con la energía, la visibilidad y la confianza dentro del campo de juego. Rob Sheldon, responsable de producto de fútbol de la compañía, explicó que el diseño de estos botines surge de la combinación entre las opiniones de los atletas y las tendencias globales de la moda y el diseño.

En México, la mayoría de los jugadores usa botines de color rosa Instagram @miseleccionmx

También existe entre muchos jugadores la percepción de que usar un color tan llamativo requiere personalidad y un alto nivel de juego. “Hay que ser realmente bueno para usar estos colores”, señaló Nimako.

La visibilidad, una de las claves del éxito del color rosa en el Mundial 2026

La elección del color no responde únicamente a cuestiones estéticas. Según la CNN, durante el desarrollo de los botines las marcas realizaron pruebas para evaluar su visibilidad en el campo de juego y comprobaron que el rosa destaca con claridad sobre el verde del césped.

El entrenamiento de México para la última fecha de grupos del Mundial 2026

Esta característica facilita que los espectadores en el estadio y quienes siguen los partidos por televisión identifiquen rápidamente los movimientos de los jugadores y el diseño de los botines.

Otro factor importante es el contraste con los uniformes de las selecciones. En el Mundial 2026, más allá de EE.UU. y México, ningún equipo utiliza el rosa como color principal de su indumentaria, lo que permite que los botines sobresalgan visualmente de forma individual.

Según Nimako, uno de los objetivos era precisamente lograr que el calzado llamara la atención por sí solo.

El dominio del rosa y la coincidencia de las marcas en el Mundial 2026

El hecho de que varias de las principales marcas deportivas hayan elegido prácticamente el mismo tono de rosa para sus botines en la Copa del Mundo despertó la curiosidad de aficionados y especialistas, según The Athletic.

Según Ben Warren, fundador de una empresa dedicada al calzado de colección, no es la primera vez que ocurre una coincidencia de este tipo. “Este Mundial tiene prácticamente el mismo color en todas partes”, señaló al analizar las colecciones lanzadas para el torneo.

Los expertos apuntan a que esta similitud puede deberse a que las compañías siguen las mismas tendencias globales de diseño o a que comparten fuentes de información sobre preferencias de los consumidores.