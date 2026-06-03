Trump respalda a candidato ultraderechista a la presidencia de Colombia

El mandatario estadounidense Donald Trump ofreció este martes su respaldo al candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, quien disputará la presidencia de Colombia en la segunda vuelta electoral el 21 de junio frente al izquierdista Iván Cepeda.

El abogado millonario de 47 años sorprendió el domingo al encabezar la primera vuelta por delante de Cepeda, aspirante por el partido del presidente Gustavo Petro.

"Los resultados de esta elección son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos", escribió Trump en su red Truth Social al respaldar al candidato apodado "El Tigre".

De la Espriella agradeció el "apoyo decidido" a su candidatura.

"Compartimos valores y principios en defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad", declaró en una entrevista con la revista Semana.

Estados Unidos "es determinante para combatir el crimen y el narcoterrorismo", agregó De la Espriella.

Petro, al frente del primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, mantuvo tensas relaciones con Trump. Los constantes enfrentamientos en redes sociales entre los mandatarios desgastaron una vieja alianza en términos comerciales y de la lucha contra el narcotráfico.

Luego de la primera ronda electoral del domingo, De la Espriella sumó apoyos de la derecha tradicional, incluido el influyente expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

De la Espriella impulsa un proyecto político que defiende la familia tradicional. Sus propuestas de mano dura contra la criminalidad se acercan a las del presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Estados Unidos culpa a Petro por los altos índices del narcotráfico en Colombia y le impuso sanciones financieras. También retiró al país de la lista de socios en la lucha antidrogas.

Sin embargo, los dos gobernantes limaron asperezas en una visita del izquierdista a la Casa Blanca en febrero.