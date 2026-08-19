Trump revela nuevo helipuerto en la Casa Blanca en medio de un frenesí de obras

El presidente de Estados Unidos presentó el miércoles una nueva y gigantesca pista de aterrizaje para helicópteros en la Casa Blanca, el último de una serie de proyectos de construcción con los que busca dejar su huella en Washington.

En momentos en que la guerra con Irán está en punto muerto en el extranjero y la economía estadounidense se estanca, el exmagnate inmobiliario lucía entusiasmado al hablar de sus proyectos de construcción y renovación.

"Si hay algo que sé hacer es construir", dijo Trump a periodistas. "Amo la construcción".

Aseguró que el helipuerto de granito era necesario porque las nuevas versiones del helicóptero Marine One que entrarán en servicio quemarían o dañarían el césped del emblemático jardín trasero de la Casa Blanca.

"Así que ahora, con el helipuerto, no tendremos ningún problema con el pasto", dijo Trump.

También confirmó las informaciones de que había ordenado rehacer la obra original en la zona de aterrizaje, ya que inicialmente tenían demasiada inclinación.

Aseguró que estaría listo a tiempo para la llegada del presidente chino, Xi Jinping, el 24 de septiembre.

Luego, firmó la parte posterior de una piedra con forma de cabeza de águila que será insertada en la plataforma, una réplica gigante del sello del presidente de Estados Unidos.

Para construir el helipuerto, los obreros levantaron gran parte del césped histórico que ha sido escenario de momentos como la partida del presidente Richard Nixon tras su dimisión en 1974 y la firma de los Acuerdos de Oslo de 1993.

Los críticos han atacado la fiebre constructora de Trump durante su segundo mandato en la Casa Blanca, incluida la demolición del Ala Este para construir un enorme salón de baile.

Trump se ha jactado de la magnitud del proyecto del salón de baile, que, según él, incluirá un búnker subterráneo ultrasecreto y un puerto para drones en la azotea.

Pero el salón de baile ha quedado paralizado por acciones judiciales. La semana pasada el gobierno de Trump pidió a la Corte Suprema de Estados Unidos que le permitiera completar la construcción por motivos de seguridad nacional.

Trump ha insistido en que el salón de baile será financiado privadamente, pero informes de prensa de junio mostraron que se estaban destinando fondos públicos significativos al proyecto, que podría costar hasta 600 millones de dólares.