Trump se encontrará con representantes de Líbano e Israel en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunirá este jueves con enviados libaneses e israelíes en una nueva ronda de conversaciones de paz en la que Beirut buscará una prórroga de un mes de un frágil alto el fuego a punto de expirar.

Las conversaciones —previstas inicialmente en el Departamento de Estado, al igual que la primera ronda celebrada la semana pasada, y que debían ser dirigidas por el secretario de Estado Marco Rubio— han sido trasladadas a la Casa Blanca, dijo el funcionario bajo condición de anonimato.

Mientras Trump se esfuerza por presionar a Irán para lograr un acuerdo sobre la guerra regional más amplia, Estados Unidos confía en lograr avances en lo referente a Líbano, país que Israel ha bombardeado intensamente en respuesta a ataques previos de Hezbolá.

Israel declaró, antes del inicio de las conversaciones, que no mantiene "desacuerdos graves" con el gobierno libanés, instándolo a "trabajar conjuntamente" contra Hezbolá, grupo notablemente ausente de las negociaciones y que se opone a ellas.

Durante la reunión, Líbano solicitará "prorrogar el alto el fuego, lo cual incluye también el cese de la destrucción de viviendas y de los ataques contra civiles, lugares de culto, periodistas y los sectores médico y educativo", afirmó su presidente Joseph Aoun.

Un funcionario libanés comunicó a AFP que el gobierno solicitaría una prórroga de un mes.

Aoun expresó su esperanza de poder visitar Washington y reunirse con Trump. No obstante, afirmó que nunca tuvo planes de mantener una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contradiciendo así un anuncio realizado por Trump a principios de este mes.

Israel y Líbano han estado en guerra durante décadas y no se habían reunido de manera tan directa desde 1993.

Israel lanzó un ataque a gran escala contra Líbano —matando a más de 2450 personas y desplazando a un millón, según las autoridades— en respuesta a ataques de Hezbolá, grupo que había prometido vengar la muerte del líder supremo de Irán a manos israelíes.

Poco después de la primera reunión, Washington anunció una tregua de diez días que expira este domingo.

Un funcionario estadounidense indicó que en las conversaciones participará también el embajador de su país en Israel, Mike Huckabee, pastor evangélico y firme defensor del expansionismo israelí.