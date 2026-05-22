Trump se pierde la boda de su hijo en las Bahamas en plenas negociaciones con Irán

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el viernes que se perderá la boda de su hijo primogénito en las islas Bahamas, a causa de lo que describió como "circunstancias relacionadas con el gobierno"

Trump había dicho el jueves que la guerra con Irán entorpecía sus planes de asistir este fin de semana al enlace de Donald Trump Jr. con Bettina Anderson

"Aunque tenía muchas ganas de estar con mi hijo, Don Jr., y el miembro más reciente de la familia Trump, su futura esposa Bettina, circunstancias relacionadas con el gobierno, y mi amor por los Estados Unidos de América, no me permiten hacerlo", escribió Trump en su red Truth Social

"Creo que es importante que permanezca en Washington, en la Casa Blanca, durante este período tan importante. ¡Felicitaciones a Don y a Bettina!", añadió

La Casa Blanca informó luego que Trump canceló un viaje de fin de semana que tenía previsto a su club de golf en Nueva Jersey y que permanecerá en la capital estadounidense

Trump no especificó por qué se trata de un "período tan importante", aunque coincide con un momento en el que las conversaciones para poner fin a la guerra en Oriente Medio parecen ingresar en una fase decisiva

Irán está examinando una nueva propuesta de Estados Unidos y el jefe de las Fuerzas Armadas de Pakistán, país que actúa como mediador, viajó a Teherán en un intento por acercar posiciones entre las partes

Al mismo tiempo, el gobierno de Trump ha endurecido su postura con respecto a Cuba. Esta semana presentó formalmente cargos contra el expresidente cubano Raúl Castro por el derribo de avionetas civiles en 1996

El ejército estadounidense también ha enviado un portaaviones y sus buques de guerra de escolta al Caribe