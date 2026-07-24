Trump sopesa ataques más duros contra Irán

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el viernes que no había decidido aún si lanzaría golpes de gran magnitud contra Irán, en momentos en que el conflicto amenaza con expandirse en la región con los ataques de Arabia Saudita a los rebeldes hutíes.

Trump dijo que pospondría una importante operación ahora que Teherán se estaba poniendo "serio" en las conversaciones con Washington.

"No lo he hecho", dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval cuando se le preguntó si había tomado una decisión de golpear más duro a la república islámica.

"Creo que se están poniendo más y más serios con el pasar de los días, por, quizá, la razón obvia", agregó.

Trump dijo que Irán tenía que elegir entre un acuerdo o enfrentar "un nivel mayor" de ataques, después de casi dos semanas de operativos estadounidenses que han hecho trizas el cese al fuego.

La guerra que Trump dijo que duraría entre cuatro o cinco semanas se acerca a su quinto mes, y golpea los niveles de aprobación del republicano frente a las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

Trump agregó que no sabe cuál sería "el punto de quiebre" para una decisión. Pero reiteró que su línea roja sería que Irán esté cerca a desarrollar un arma nuclear.

EE.UU. ha dicho que realiza los ataques para acabar con el bloqueo iraní al crucial estrecho de Ormuz.

Teherán ha respondido con ataques en bases de EE.UU. en Medio Oriente, que ya causaron la muerte de cuatro militares.

El ejército iraní dijo el viernes que realizó ataques contra activos militares estadounidenses en Baréin, Jordania y Kuwait en retaliación por los golpes de Washington.

Los guardianes de la revolución de Irán, mientras tanto, dijeron que habían atacado un centro de datos de Amazon en Baréin, de acuerdo con medios estatales. Pero ni el gigante estadounidense ni Baréin han confirmado la información.

- "Confío en ellos" -

En sus comentarios, Trump también insistió que Rusia y China no están armando a Irán, pese a informes de que ambos países estaban ayudando a la inteligencia de Teherán para atacar a las fuerzas estadounidenses.

"El presidente Xi Jinping dijo que no participará, y el presidente Vladimir Putin dijo lo mismo (...) Confío en ellos", dijo Trump a periodistas. "No creo que quieran decepcionarme".

En el frente diplomático, el canciller chino, Wang Yi, se reunió con su homólogo iraní, Abás Araqchi, en Kirguistán.

Wang pidió que se reanuden prontamente las negociaciones y se implemente el memorándum de entendimiento destinado a aliviar las tensiones en Medio Oriente y la región del Golfo, informó Xinhua.

- Conflicto en expansión -

En un nuevo frente de la guerra, los hutíes de Yemen, respaldados por Irán, han lanzado ataques contra petroleros en las rutas del mar Rojo, después de anunciar un bloqueo marítimo a Arabia Saudita, aliado cercano de EE.UU.

En respuesta, Arabia Saudita atacó instalaciones hutíes en la provincia de Hodeida", informó la cadena de televisión Al Arabiya.

Poco antes de este anuncio, el gobierno de Riad informó de que un buque de una empresa saudita había sido atacado mientras navegaba por el mar Rojo.

La única alternativa para Riad es el estrecho de Ormuz, también bloqueado por Irán.

Habitantes de Hodeida dijeron haber escuchado explosiones y un testigo dijo que fueron cerca del puerto.