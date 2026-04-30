Trump sopesa reducir la presencia de soldados de EE. UU. en Alemania tras la disputa sobre la guerra en Irán

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump lanzó el miércoles una nueva amenaza contra Alemania al plantear que pronto podría reducir la presencia militar de Estados Unidos allí, mientras continúa su disputa con el canciller Friedrich Merz por la guerra de Washington e Israel contra Irán.

Trump formuló la amenaza después de que Merz afirmara hace unos días que el liderazgo iraní estaba “humillando” a Estados Unidos y criticara la falta de estrategia de la Casa Blanca en la guerra. Trump también ha arremetido repetidamente contra la OTAN por la negativa de la alianza a ayudar a los estadounidenses en el conflicto, que ya lleva dos meses.

“Estados Unidos está estudiando y revisando la posible reducción de soldados en Alemania, y se tomará una determinación a la brevedad”, escribió Trump en una publicación en redes sociales.

Horas antes, Merz declaró que su relación personal con Trump sigue siendo “tan buena como siempre”, pero que “había tenido dudas desde el principio sobre lo que se inició allí con la guerra en Irán”.

Durante su primer mandato en la Casa Blanca, Trump también se movilizó para recortar el número de soldados de Estados Unidos en Alemania porque, según él, el país europeo —que también pertenece a la OTAN— gastaba demasiado poco en defensa.

En junio de 2020, Trump anunció que iba a retirar a unos 9.500 de los aproximadamente 34.500 soldados estadounidenses que estaban emplazados entonces en territorio alemán, pero el proceso nunca se llevó a cabo. Poco después de asumir el cargo en 2021, el presidente demócrata Joe Biden canceló formalmente el retiro que se había planeado.

Washington tiene varias instalaciones militares importantes en el país, entre ellas la sede del Comando Europeo y del Comando de África de Estados Unidos, la base aérea de Ramstein y el Centro Médico Regional de Landstuhl, el mayor hospital estadounidense fuera de Estados Unidos.

Merz se reunió con Trump en la Casa Blanca en marzo, apenas unos días después de que Washington e Israel iniciaran su bombardeo sobre Irán. En ese momento, Merz le dijo a Trump que Alemania estaba deseosa de trabajar con el liderazgo estadounidense en una estrategia para cuando el actual gobierno iraní ya no exista. Merz también manifestó su preocupación de que, si el conflicto se prolongaba, ello pudiera causarle graves daños a la economía mundial.

Su preocupación, al igual que la de muchos otros líderes europeos, se ha incrementado, ya que Estados Unidos e Irán aún no han llegado a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, la crucial vía marítima por la que fluía aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo antes de que la guerra empezara. Ha estado prácticamente cerrado desde que el conflicto comenzó el 28 de febrero.

“Estamos sufriendo considerablemente en Alemania y en Europa por las consecuencias de, por ejemplo, el cierre del estrecho de Ormuz”, declaró Merz el miércoles, horas antes de que Trump publicara su amenaza en redes sociales. “Y en ese sentido, insto a que este conflicto se resuelva”.

Merz añadió que su gobierno estaba “en buenos términos de diálogo” con el gobierno de Trump.

Por su parte, el mandatario estadounidense apenas ha contenido su frustración con Merz.

El martes escribió: “El canciller de Alemania, Friedrich Merz, cree que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de lo que está hablando!”. Trump añadió que no era una sorpresa “¡que a Alemania le esté yendo tan mal, tanto económicamente como en otros aspectos!”.

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El periodista de la AP Pietro De Cristofaro informó desde Berlín.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.