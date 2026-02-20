Trump sugiere que la mayoría de los acuerdos comerciales con EE. UU. siguen en vigor

El presidente Donald Trump sugirió el viernes que la mayoría de los acuerdos comerciales negociados por Estados Unidos seguían siendo válidos, a pesar de la decisión de la Corte Suprema que declaró ilegal una gran parte de su política arancelaria.

"El acuerdo con India sigue siendo válido", puso como ejemplo durante una conferencia de prensa.

"Todos los acuerdos" siguen vigentes, "simplemente lo haremos de otra manera", añadió el mandatario después de asegurar que impondría el viernes un nuevo arancel general del 10%.

Estados Unidos, Canadá y México deben ultimar la renegociación de su tratado de libre comercio T-MEC en julio de este año.

El acuerdo comercial, denominado originalmente TLCAN y que está vigente desde 1994, ha sido objeto de enormes tensiones a causa de la política arancelaria del magnate republicano.

Washington también negoció un acuerdo provisional con la Unión Europea, para desactivar una crisis comercial de grandes consecuencias entre ambos socios a causa de los aranceles.