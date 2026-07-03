Trump viaja al Monte Rushmore por los 250 años de independencia de EE.UU.

El presidente Donald Trump inicia este viernes el fin de semana de celebraciones por el 250 aniversario de la independencia de EE.UU. con un viaje a un monumento en el que muchos sospechan le gustaría ver su propio rostro tallado en la roca: el Monte Rushmore.

En la víspera del Día de la Independencia, Trump pronunciará un discurso bajo las enormes cabezas de granito de cuatro de sus legendarios predecesores en el monumento nacional de Dakota del Sur.

Es una imagen adecuada para un presidente que se considera a sí mismo como uno de los grandes, y que en cada etapa ha tratado de convertir el gran aniversario de EE.UU. en una celebración de sí mismo.

Los partidarios republicanos de Trump presentaron incluso un proyecto de ley para que su figura sea tallada en la roca junto a las de George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln y Theodore Roosevelt.

El propio sábado 4 de julio, Trump organizará un enorme mitin político con estilo de campaña en el National Mall, en la capital Washington, junto con sobrevuelos de aviones militares y lo que ha presentado como el mayor espectáculo de fuegos artificiales del mundo.

Para Trump, un millonario exestrella de la telerrealidad que se convirtió en consumado showman político, ocupar el centro del escenario está en su sangre.

"A Trump le gusta el foco, y creo que está intentando acapararlo", dijo a AFP Peter Loge, director de la Escuela de Medios de la Universidad George Washington.

- "Discurso realmente largo" -

Pero el EE.UU. de Trump está profundamente dividido en lo que debería ser un momento de unidad nacional.

Sus índices de aprobación están cerca de mínimos históricos, lastrados en gran medida por la guerra en Irán y el costo de vida.

Sus oponentes demócratas lo han fustigado por sus políticas migratorias, la riqueza de su familia y sus intentos de ampliar el poder presidencial.

Además, sus intentos de imprimir su marca política en el 250 aniversario de EE.UU. no siempre han salido según lo previsto.

Una organización vinculada a Trump llamada Freedom 250 tomó el control de muchas de las celebraciones en detrimento del grupo bipartidista America250, lo que llevó a muchos a mantenerse alejados de los actos clave.

Una "Gran Feria Estatal Americana" en la capital, concebida como una celebración del cumpleaños del país, atrajo poca gente y fue objeto de burlas generalizadas por sus puestos vacíos.

En junio, Trump organizó un combate de artes marciales mixtas de la Ultimate Fighting Championship, ampliamente criticado, en el terreno de la Casa Blanca. Durante el evento uno de los luchadores lanzó la falsa afirmación de que la ex primera dama Michelle Obama "es un hombre".

Incluso se espera que una peligrosa ola de calor azote Washington y gran parte de EE.UU. durante todo el fin de semana del aniversario, en el que también se disputan varios partidos de eliminación directa del Mundial de fútbol.

"El 4 de julio va a hacer aproximadamente 107 grados (41ºC), y voy a ir y voy a pronunciar un discurso muy largo, solo para demostrar que puedo hacer cualquier cosa", dijo Trump el miércoles.

- "Gran festividad" -

Para algunos estadounidenses, es difícil estar de ánimo para celebrar.

"El 4 de julio es realmente un momento de libertad, pero tengo que ser sincera: con estos tiempos políticos no ha sido tan emocionante para mí en los últimos años", dijo a AFP en Los Ángeles Amy Kimaara, una maestra de educación especial de 49 años vestida con una camiseta de la selección de fútbol de EE.UU.

Mientras conmemora dos siglos y medio de triunfos y tragedias, esclavitud y libertad, guerra civil y guerras mundiales, las encuestas muestran que la nación es pesimista sobre las posibilidades de hacer realidad el "Sueño Americano".

Una encuesta de la Universidad Quinnipiac publicada el jueves mostró que el 61% de los estadounidenses piensa que el país no está a la altura de los ideales enunciados en la Declaración de Independencia.

Pero incluso en eso la opinión está dividida: la mayoría de los republicanos cree que sí lo está, y la mayoría de los demócratas cree que no.

Trump utiliza cada vez más las celebraciones del 250 aniversario como plataforma para movilizar apoyo político para los republicanos —y para sí mismo— de cara a las cruciales elecciones legislativas de medio mandato de noviembre.

Los republicanos temen que la impopularidad del presidente pueda costarles el control del Congreso, lo que probablemente dejaría a Trump enfrentando un tercer juicio político récord.

Pero para otros estadounidenses, sigue siendo un momento de celebración.

"Creo que se ha politizado, pero eso no cambia que el 4 de julio es una gran festividad para todos nosotros", dijo Matt Jarvis, de 55 años, emprendedor de Los Ángeles.