Calor asfixiante en Nueva York y Nueva Jersey: hasta cuándo siguen las altas temperaturas en EE.UU.

El tiempo en Estados Unidos presentará un marcado contraste entre distintas regiones durante este viernes y el fin de semana del feriado por el 4 de Julio. Mientras una peligrosa ola de calor continuará en buena parte del este, varios sistemas frontales favorecerán el desarrollo de tormentas severas capaces de producir ráfagas destructivas, granizo de gran tamaño, lluvias intensas e incluso algunos tornados.

Calor extremo en EE.UU.: más de 260 millones de personas bajo temperaturas peligrosas

El domo de calor que se hizo presente los últimos días aún cubrirá gran parte del este de Estados Unidos durante este viernes y el fin de semana largo, detalló FOX Weather.

Debido a la elevada humedad acumulada en el Noreste y el Atlántico Medio, las autoridades meteorológicas advierten que las sensaciones térmicas oscilarán entre 100°F y 115°F (38°C y 46°C) NWS

Más de 260 millones de personas permanecerán expuestas a temperaturas peligrosamente elevadas y más de 165 millones seguirán bajo alertas por calor. Además, más de 60 millones de habitantes distribuidos en 20 estados podrían registrar temperaturas ambientales de al menos 100°F (38°C) hasta el domingo. El fenómeno responde a un extenso sistema de alta presión que actúa como una tapa sobre la atmósfera, que impide el ingreso de aire más fresco e impide que el calor se acumule día tras día.

Según el informe de FOX Weather, la combinación entre altas temperaturas y humedad provocará sensaciones térmicas de entre 100°F y 115°F (38°C y 46°C) en buena parte del Noreste y el Atlántico Medio, precisamente cuando millones de personas participarán de las celebraciones por el aniversario número 250 de la independencia estadounidense.

Cuándo afloja la ola de calor en el este de EE.UU. durante el feriado del 4 de julio

El pronóstico de FOX Weather señala que la falta de enfriamiento durante la noche mantendrá condiciones sofocantes en amplias zonas del este del país norteamericano.

Entre las ciudades que continuarán bajo calor extremo aparecen Washington D.C., Richmond y Raleigh, donde el índice de calor volverá a superar los 100°F (38°C) durante el Día de la Independencia.

Satélite De La NOAA Hoy

En el caso de Washington D.C., el índice de calor alcanzará aproximadamente 113°F (45°C) este viernes, mientras la capital podría completar cuatro días consecutivos con temperaturas superiores a 100°F (38°C).

FOX Weather también destacó que Filadelfia igualó un récord diario al alcanzar 103°F (39°C), mientras que Newark, en Nueva Jersey, registró 105°F (41°C) por primera vez desde 2001. Asimismo, tanto Nueva York como Filadelfia podrían volver a experimentar jornadas consecutivas con temperaturas de tres dígitos, una situación que no ocurre desde 2011.

Las previsiones indican que el domo de calor comenzará a debilitarse recién durante el domingo sobre el Atlántico Medio, y favorecerá además un aumento de las tormentas durante el fin de semana, aunque el calor más intenso seguirá concentrado sobre sectores del Atlántico Medio y del sureste del país norteamericano.

Tormentas severas en EE.UU.: qué zonas tendrán viento, granizo y riesgo de tornados

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), un frente frío que se extenderá desde la región de los Grandes Lagos hasta las Altas Llanuras del Norte avanzará lentamente hacia el sur y el este entre este viernes y el domingo, aunque comenzará a debilitarse hacia el final del período. A medida que avance, impulsará la formación de lluvias y tormentas eléctricas desde las Llanuras del Norte y Centrales hasta el Noreste y el Atlántico Medio.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido un pronóstico de nivel 3 sobre 5 de riesgo mejorado de tormentas severas para este viernes NWS

Para este viernes, el pronóstico indica un riesgo mejorado (nivel 3 de 5) de tormentas severas sobre sectores de las Llanuras Centrales y el Valle Medio del Misisipi, donde las condiciones serán favorables para fenómenos de mayor intensidad.

Entre los principales peligros previstos figuran abundante actividad eléctrica, fuertes ráfagas de viento, caída de granizo y la posibilidad de algunos tornados.

Nebraska e Iowa, bajo mayor amenaza de tormentas severas este viernes 3 de julio

Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), la zona con mayor amenaza durante este viernes abarcará desde el centro de Nebraska hasta el oeste de Iowa.

El organismo prevé daños por viento y granizo de gran tamaño como los principales riesgos, aunque las tormentas severas también podrán extenderse hacia otros sectores del Medio Oeste, el Valle del Tennessee y el Atlántico Medio.

Los meteorólogos explicaron que inicialmente podrían desarrollarse superceldas, especialmente cerca de las Black Hills, en Dakota del Sur, y sobre las Dakotas centrales. Estas tormentas tendrán potencial para producir granizo grande e incluso muy grande gracias a la fuerte inestabilidad atmosférica y a las condiciones favorables en distintos niveles de la atmósfera.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) ha señalado que las áreas más críticas durante este viernes se sitúan entre el centro de Nebraska y el oeste de Iowa SPC

Con el avance de la jornada, varios de estos sistemas podrían organizarse en complejos tormentosos capaces de generar ráfagas de viento superiores a 75 millas por hora (121 km/h), especialmente entre el noreste de Nebraska y el oeste de Iowa.

El SPC también prevé tormentas aisladas desde el oeste de Kansas hasta los sectores de Oklahoma y Texas conocidos como Panhandle. Aunque allí el mecanismo que favorecerá las tormentas será menos intenso, aún existirán condiciones para episodios de granizo y vientos severos.

Más hacia el este, sobre el Medio Oeste, la región de los Grandes Lagos, el Valle Alto de Ohio, el Noreste y el Atlántico Medio, también podrán desarrollarse tormentas organizadas durante la tarde y las primeras horas de la noche con capacidad para provocar daños por viento.

En el Valle del Tennessee y el norte de Georgia, el ambiente extremadamente cálido y húmedo favorecerá tormentas dispersas capaces de producir fuertes corrientes descendentes acompañadas por intensas precipitaciones.