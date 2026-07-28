Trump y Netanyahu se reúnen por primera vez desde el inicio de la guerra en Oriente Medio

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llegó este martes a Washington para reunirse con el presidente estadounidense, Donald Trump, en su primer encuentro desde el estallido de la guerra en Oriente Medio que ha generado tensiones entre ambos aliados.

La campaña contra Irán evidenció discrepancias entre ambos dirigentes, que tocaron fondo en abril durante las negociaciones de un alto al fuego con Teherán, cuando Trump cargó con insultos contra Netanyahu y lo describió como un "tipo muy difícil".

El mandatario israelí restó entonces importancia a esos intercambios calificándolos de "desacuerdos tácticos", y afirmó que ambos coincidían en los objetivos de la guerra.

Antes de su encuentro en la Casa Blanca, el octavo desde el regreso de Trump al poder el año pasado, ambos intentaron rebajar el tono.

La reunión se centrará en las distintas carpetas de Oriente Medio, en especial la iraní, en la que Washington afirma querer dar una nueva oportunidad a la diplomacia tras dos semanas de bombardeos sin precedentes desde la tregua de abril.

Israel, que lanzó conjuntamente con EE.UU. la ofensiva contra Irán el 28 de febrero, no participó en esta última serie de hostilidades.

"Discutiremos todos los temas (...) y, ante todo, Irán, naturalmente. Nuestro objetivo es garantizar nuestra seguridad, pero también ampliar el círculo de la paz a nuestro alrededor", dijo Netanyahu antes de emprender el viaje a Washington.

- "No hay ruptura" -

Otras carpetas en la mesa serán la reconstrucción de la Franja de Gaza o la aplicación del acuerdo entre Israel y Líbano auspiciado por EE.UU. para terminar la guerra en ese frente.

Según Yonatan Freeman, experto en relaciones internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, la cita tiene como objetivo ante todo disipar las especulaciones sobre un enfriamiento de las relaciones.

"La principal cuestión es mostrar al mundo entero, a Irán, pero también al Líbano y a otros países en particular, que no hay ruptura ni desacuerdo mayor entre EE.UU. e Israel", declaró a la AFP.

En su opinión, existen "más puntos de acuerdo que de desacuerdo" entre ambos. Las eventuales divergencias se refieren más bien a los medios (calendario, intensidad de las operaciones militares u objetivos inmediatos) que a las finalidades, afirmó.

La visita de Netanyahu se produce también en la antesala de las elecciones legislativas del 27 de octubre, en las que el conservador busca un nuevo mandato al frente del país.

Sin embargo, los últimos sondeos lo sitúan en dificultades, ya que una parte de la opinión pública le reprocha el fracaso de su gobierno en impedir el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra en Gaza.