Tuchel descarta que duras condiciones sean una "excusa" para Inglaterra en el Mundial

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, advirtió este viernes de las duras condiciones del Mundial de Norteamérica 2026, pero aseguró que no serán una "excusa" y confió en que contar con numerosos jugadores que ganaron títulos con sus clubes este año será clave para llegar lejos

"Va a ser duro, esperemos que sea un Mundial largo. Va a haber muchos viajes, mucha adversidad por el calor y la humedad... Nuestra tarea es mantener la calma, la paciencia y adaptarnos a las circunstancias", declaró el entrenador alemán en rueda de prensa en West Palm Beach (Florida)

Inglaterra, que inició su preparación en la Florida esta semana, jugará el sábado un amistoso contra Nueva Zelanda en Tampa y el miércoles afrontará a Costa Rica en Orlando

Tuchel se mostró encantado de llegar a Estados Unidos con un grupo experimentado, en el que la mayoría de los jugadores ganaron alguna competición con sus clubes este año

"Estamos muy, muy contentos de tener a muchos ganadores. Eso hace que la confianza aumente de forma genuina... Los jugadores saben que pueden gestionar la presión, que han rendido en finales", dijo

A pesar del calor que se espera durante el Mundial, el seleccionador dejó claro que no va a renunciar a sus esquemas tácticos

"Hay valor en recuperar el balón en campo contrario, aunque conlleve riesgo. Pero también hay mucho valor en tener el balón y moverlo, y no perseguirlo", explicó

Inglaterra debutará en el Grupo L del Mundial el miércoles 17 de junio contra Croacia, en Dallas, para después enfrentarse a Ghana en Boston, el 23 de junio, y a Panamá en East Rutherford, Nueva Jersey, el 27

Preguntado sobre si había elegido ya a su once inicial, Tuchel dijo tener "una idea clara" de los 14 o 15 jugadores que pueden ser titulares y "tirar de este equipo"

Inglaterra, que perdió la final de la Eurocopa 2024 contra España, desplazará su campo de entrenamiento a Kansas City el 13 de junio para el resto del torneo

Inglaterra buscará su segundo título mundial, 60 años después de ganarlo en condición de local por única vez