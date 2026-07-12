Tuchel no está satisfecho pese a la victoria: "Hoy nos complicamos la vida"

El seleccionador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, se mostró crítico con su equipo pese a la victoria 2-1 contra Noruega que clasificó a los ingleses para las semifinales del Mundial: "Hoy nos complicamos la vida muchísimo".

Inglaterra tuvo que remontar el tanto inicial de los noruegos con dos goles de la estrella del Real Madrid, Jude Bellingham, el segundo de ellos en el inicio de la prórroga, tras acabar el partido disputado en Miami con empate a un gol.

"El resultado es fantástico. Estar entre los últimos cuatro es increíble, pero no estoy satisfecho con el rendimiento", declaró el técnico tras el partido.

"El compromiso (de los jugadores) está ahí, pero por la forma en que jugamos, por cómo jugamos, nos complicamos muchísimo la vida: descuidados, demasiado a lo seguro, no lo suficientemente rápidos. Hoy tuvimos suerte", analizó el entrenador germano.

Inglaterra se medirá el miércoles de la próxima semana al vencedor del Argentina-Suiza que se disputará este sábado en Kansas City.

"Tenemos que mejorar. Ahora toca celebrar y asimilarlo todo. Tenemos tres días", concluyó Tuchel en su entrevista televisiva.