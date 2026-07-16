Tuchel queda señalado por una eliminación inglesa demasiado familiar

Thomas Tuchel, el mago de la pizarra que debía romper la maldición inglesa en el Mundial, quedó con la reputación muy dañada por sus decisiones en la derrota 2-1 ante Argentina este miércoles en las semifinales.

Antiguas figuras de Inglaterra señalaron con dureza al técnico alemán por reincidir en los problemas que han llevado a la selección a seis largas décadas sin un trofeo importante.

A Tuchel se le reclutó en 2024 para que aportara una estrategia más sofisticada que la de su predecesor, Gareth Southgate, y aprovechar así el talento de la actual generación de jugadores, liderada por dos estrellas como Harry Kane y Jude Bellingham.

Con Southgate al mando, Inglaterra se quedó a un paso de la gloria en las finales de la Eurocopa de 2021 y 2024 y tropezó en semifinales del Mundial de 2018 y cuartos de final del de 2022.

Al exdefensa internacional, con escasa experiencia en los banquillos, se le acusó de rigidez táctica en los momentos clave de los partidos, un defecto que Tuchel debía ser capaz de subsanar.

El alemán, que con el Chelsea le ganó la partida a Pep Guardiola en la final de la Liga de Campeones de 2021, tenía su hoja de servicios repleta de experiencias en otros gigantes como el Paris Saint-Germain y el Bayern Munich.

Pero todo este prestigio le sirvió de poco para evitar que Inglaterra se despidiera otra vez de un gran torneo tras malgastar una ventaja de 1-0 y cediendo completamente la iniciativa a su oponente.

Fue la tercera vez desde 2018 que Inglaterra pierde una semifinal o una final de un gran campeonato después de haberse adelantado en el marcador.

Las tres caídas, incluida la del miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, siguieron el mismo patrón: un inicio sólido, un gol a favor, la entrega de la pelota y, finalmente, la capitulación.

Muchos críticos y exjugadores señalaron inmediatamente a Tuchel por atrincherarse después del gol de Anthony Gordon a los 55 minutos, introduciendo para ello en el campo a tres defensores.

"Siendo honestos, creo que las decisiones que tomó Thomas Tuchel nos han costado el partido esta noche", resumió Wayne Rooney en la BBC.

- "Merecimos perder" -

Otro exdelantero inglés, Michael Owen, destacó la gran oportunidad perdida para su selección por falta de "valentía".

"Somos mejor equipo que Argentina, no tengo ninguna duda", escribió el expunta del Liverpool y Real Madrid en X. "Pero merecimos perder al final. De hecho, podría haber sido 4-1".

"Meter a tres defensores ganando 1-0. ¿Qué mensaje transmite eso?... Hasta que no entendamos que el valor y la valentía consisten en controlar la posesión bajo presión y no en pegar pelotazos/cabezazos 40 metros arriba del campo, este siempre será el resultado", dijo el ganador del Balón de Oro de 2001.

Joe Hart, exarquero internacional y actual comentarista de la BBC, coincidió con el análisis.

Southgate "recibió muchas críticas en los grandes momentos con Inglaterra, cuando iban por delante, por echar el candado atrás. Pero no creo que haya cambiado nada", dijo Hart.

Ante la prensa, Tuchel aceptó la responsabilidad por la derrota pero rechazó haberse equivocado con su repliegue extremo de la última media hora, alegando que era la única opción ante el empuje del equipo de Lionel Messi.

"En cuanto pierdes, te critican, así son las cosas. Nadie sabe qué habría pasado si hubiéramos tomado decisiones distintas", afirmó.

Representando al vestuario, el capitán Harry Kane admitió que Inglaterra se resguardó "demasiado pronto" pero no quiso señalar a Tuchel.

"Siempre habrá comentarios intentando culpar a gente o a entrenadores", dijo el delantero. "No es el momento para eso. Ganamos y perdemos juntos".

"Le habrían llamado un genio si hubiera salido bien. Al final, no salió por muchas razones distintas", consideró la estrella del Bayern Munich.

"Eso es lo que tenemos que intentar mejorar. Estamos cerca, estamos llamando a la puerta, pero como siempre en estos momentos finales, necesitamos encontrar esa pieza que falta del rompecabezas."