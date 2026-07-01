Tuchel se niega a frenar las expectativas sobre Inglaterra en el Mundial

"Jugamos contra nuestras propias expectativas", dijo este martes el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, al admitir que son claros favoritos en el duelo de dieciseisavos de final del Mundial ante la República Democrática del Congo.

El técnico alemán trató de equilibrar el respeto por su rival, que ya ha plantado cara a grandes selecciones, sin eludir la responsabilidad que conlleva su cargo.

La afición inglesa ha soportado 60 años sin celebrar un gran título y espera que, de la mano de Tuchel, los Tres Leones culminen el ascenso después de las dolorosas derrotas seguidas en las finales de las Eurocopas de 2021 y 2024.

"Siento que es un privilegio estar en estas situaciones. Creo que simplemente podemos aceptarlo, somos los favoritos contra la RD Congo", dijo Tuchel en su conferencia de prensa en Atlanta.

"Jugamos contra nuestras propias expectativas, esperamos de nosotros mismos llegar más lejos que los dieciseisavos de final, así son las cosas", admitió. "Así que ¿por qué nuestros aficionados no habrían de esperarlo?"

Al mismo tiempo, el exentrenador del París Saint-Germain y Bayern de Múnich pidió a sus jugadores la máxima concentración el miércoles para evitar seguir los pasos de otras potencias europeas como Alemania y Países Bajos, que ya sucumbieron ante Paraguay y Marruecos.

"Los partidos hasta ahora en la ronda de dieciseisavos hablan un lenguaje muy claro. Son ajustados, se deciden por márgenes muy pequeños. Eso, personalmente, me hace estar más tranquilo que nervioso, porque simplemente es así", afirmó.

"Respetamos al rival, conocemos su calidad", recalcó Tuchel sobre el equipo africano, que en la fase de grupos le arañó un empate 0-0 a Portugal, cayó por 1-0 ante Colombia y venció a Uzbekistán por 3-1.

Respecto a su plantel, el estratega confirmó que los defensores Reece James y Jarell Quansah serán baja por lesión, lo que puede acentuar los señalamientos contra Tuchel por no cubrir adecuadamente la posición de lateral derecho.