Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 5 de febrero
Según el USGS, en las últimas 24 horas se registraron un total de 13 sismos en América del Norte y el Caribe
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del jueves 5 de febrero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un temblor hoy, jueves 5 de febrero
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 17 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales tres se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 33 kilómetros de la localidad de Mentone, Texas, con 2,9 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 4 kilómetros al suroeste de Houston, Alaska. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 5 de febrero a las 10.31 UTC (01.31 hs en Anchorage).
- Ubicación: 41 kilómetros al noreste de Oakley, Utah. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 5 de febrero a las 06.57 UTC (23.57 hs del 4 de febrero en Salt Lake City).
- Ubicación: 4 kilómetros al noroeste de Westbrook, Texas. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de febrero a las 06.11 UTC (00.11 hs en Austin).
- Ubicación: 48 kilómetros al noroeste de San Antonio, Puerto Rico. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 5 de febrero a las 05.09 UTC (01.09 hs en San Juan).
- Ubicación: 53 kilómetros al noroeste de San Antonio, Puerto Rico. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 5 de febrero a las 02.57 UTC (22.57 hs del 4 de febrero en San Juan).
- Ubicación: 33 kilómetros al suroeste de Mentone, Texas. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 5 de febrero a las 02.11 UTC (20.11 hs del 4 de febrero en Austin).
- Ubicación: 32 kilómetros al sureste de Cantwell, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de febrero a las 02.08 UTC (17.08 hs del 4 de febrero en Anchorage).
- Ubicación: 58 kilómetros al sureste de King Salmon, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de febrero a las 01.16 UTC (16.16 hs del 4 de febrero en Anchorage).
- Ubicación: 12 kilómetros al noreste de Beluga, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de febrero a las 00.09 UTC (15.09 hs del 4 de febrero en Anchorage).
- Ubicación: 24 kilómetros al sureste de Skwentna, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 4 de febrero a las 22.57 UTC (13.57 hs en Anchorage).
- Ubicación: 46 kilómetros al noroeste de Beluga, Alaska. Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 4 de febrero a las 15.24 UTC (06.24 hs en Anchorage).
- Ubicación: 12 kilómetros al noreste de Cantwell, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 4 de febrero a las 13.48 UTC (04.48 hs en Anchorage).
Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?
No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.
Antes de un sismo es importante:
- Preparar un plan de evacuación pronto y seguro.
- Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.
- Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.
Durante un terremoto:
- Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.
- Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.
- Evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.
- Ante todo, mantener la calma.
Cuando pase el temblor:
- Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.
- Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia; en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.
