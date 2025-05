El peor desastre en la historia de EE.UU.: el modelo que predice un apocalíptico terremoto que arrasaría con California

Una nueva investigación científica reveló un panorama alarmante para la costa oeste de Estados Unidos. En específico, California, Oregon y Washington enfrentarían una catástrofe sin precedentes si se produjera un terremoto de gran magnitud en la zona de subducción de Cascadia. Según los expertos, el impacto de este sismo se amplificaría de manera devastadora por el hundimiento del suelo costero y el aumento del nivel del mar, lo que provocaría una expansión dramática de las zonas inundables y pondría en peligro a miles de personas, viviendas e infraestructuras.

Un terremoto con efecto en cadena: el modelo que anticipa el desastre en EE.UU.

La investigación, liderada por Tina Dura y publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences, alerta sobre el potencial de un escenario que podría convertirse en el peor desastre natural en la historia de Estados Unidos.

Modelos predicen que un sismo de magnitud 9.2 expandiría las áreas de riesgo de inundación en 300 km² Canva

El estudio se centró en la zona de subducción de Cascadia (CSZ), un extenso sistema geológico que se extiende desde el norte de California hasta el sur de Canadá. Allí, las placas tectónicas de Juan de Fuca y Norteamérica convergen, lo que hace que se acumule una energía sísmica que eventualmente se liberará.

Según los modelos utilizados, si se produjera hoy un terremoto de magnitud entre 7,7 y 9,2, las consecuencias serían mucho más graves de los cálculos que se realizaron en análisis previos.

Ahora, los científicos determinaron que un terremoto de esa magnitud provocaría un hundimiento inmediato del suelo costero de entre 0,23 y 2,67 metros. Este fenómeno, poco tenido en cuenta en evaluaciones tradicionales de riesgo, haría que el nivel del mar suba de manera repentina en esas regiones, lo que multiplicaría la superficie afectada por inundaciones.

Las proyecciones inmediatas en caso de un terremoto en California: desastre sin precedentes

Con base en datos geo espaciales de 2023, los expertos calcularon cuánto aumentaría el área de riesgo de inundación —es decir, la zona que tiene al menos un 1% de probabilidad de anegarse cada año— si ocurriera hoy un gran terremoto en Cascadia.

Las proyecciones muestran una rápida expansión del área de riesgo:

En el escenario de subsidencia baja (0,23 a 0,67 metros), el área de inundación se ampliaría en 90 kilómetros cuadrados.

Con una subsidencia media (0,46 a 1,34 metros), el aumento llegaría a 160 kilómetros cuadrados.

En el peor escenario, con hundimientos de hasta 2,67 metros, la superficie adicional inundada alcanzaría los 300 kilómetros cuadrados.

Esta expansión tendría consecuencias concretas en el uso del suelo:

Las zonas de parques y espacios abiertos pasarían de 340 km² a 410 km² dentro del área de riesgo.

El terreno agrícola en riesgo crecería de 100 km² a 160 km².

Las zonas residenciales y rurales sumarían de 60 km² a 100 km² a la zona de inundación.

Las áreas comerciales comprometidas aumentarían de 100 km² a 120 km².

El hundimiento del suelo combinado con el aumento del nivel del mar podría triplicar el número de personas en riesgo para 2100 Canva

California y el oeste: miles de personas en peligro ante un inminente terremoto

Además del impacto en el paisaje y el uso del suelo, la investigación destaca un peligro más concreto: la amenaza directa para quienes habitan y transitan estas regiones costeras. Si el terremoto ocurriera ahora, el número de personas, edificios y carreteras en riesgo de inundación se duplicaría o incluso más.

Según los datos del año 2023:

Hay 8120 personas, 13.370 edificaciones y 700 kilómetros de carreteras ubicadas dentro de las zonas con riesgo de inundación del 1%.

Si se produjera un hundimiento severo del suelo:

Se sumarían 14.350 personas (un incremento del 177% ).

(un incremento del ). Habría 22.500 edificaciones adicionales en peligro ( 168% más ).

adicionales en peligro ( ). El total de carreteras amenazadas llegaría a 1250 kilómetros (179% más).

Estas cifras convierten a la costa de Cascadia en una de las regiones con mayor vulnerabilidad a un desastre natural de gran escala.

Un futuro más hostil: el nivel del mar agravará la catástrofe ante un posible terremoto

El escenario se vuelve aún más dramático si se considera el cambio climático. La investigación proyectó cómo sería la situación en el año 2100 si se combinan un terremoto en Cascadia con el aumento del nivel del mar debido al calentamiento global.

Bajo el escenario climático SSP3-7.0 del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), se espera que para 2100 el nivel del mar suba entre 0,4 y 0,9 metros en la costa del Pacífico norteamericano. Este incremento, por sí solo, ya expandiría el área de inundación en 100 kilómetros cuadrados, una cifra comparable al peor escenario de subsidencia baja por terremoto.

Si ambos eventos, el sismo y el aumento del nivel del mar, se combinaran, la magnitud del desastre crecería exponencialmente:

La cantidad de personas en riesgo se triplicaría.

Miles de kilómetros de rutas costeras quedarían bajo el agua.

Las comunidades enteras, incluyendo viviendas, negocios y tierras agrícolas, serían desplazadas o abandonadas.

Impacto inmediato: 14.350 personas adicionales quedarían en zonas inundables tras un terremoto fuerte Canva

Riesgo de terremoto devastador: un llamado urgente a la planificación costera en el oeste de EE.UU.

El estudio advierte que los actuales planes de gestión de riesgo no contemplan adecuadamente la combinación de terremotos y cambio climático. Tina Dura, autora principal del trabajo, enfatizó la necesidad de repensar las estrategias de resiliencia: “Este tipo de impactos combinados no se están incluyendo en la planificación costera y eso nos deja completamente expuestos”.

Ante este escenario, los expertos piden acciones urgentes:

Revisar y actualizar los mapas de riesgo de inundación costera.

Implementar políticas de reubicación para zonas vulnerables.

Invertir en infraestructura resiliente frente a terremotos y mareas crecientes.

Exigir seguros contra inundaciones en todas las áreas en riesgo.

La amenaza es real, previsible y, en muchos sentidos, inevitable. Lo que está en juego para los investigadores no es solamente un terremoto más, sino una cadena de consecuencias que podría alterar para siempre la geografía, la economía y la vida de millones de personas en la costa oeste de Estados Unidos.