La orden de Kristi Noem que transforma las redadas del ICE: cámaras obligatorias para agentes en Minneapolis

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, anunció que todos los agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que participen en redadas migratorias en Minneapolis comenzarán a usar cámaras corporales de manera inmediata. La medida alcanza a los equipos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y se presenta como la respuesta más contundente hasta ahora a la indignación generalizada por la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales en esa ciudad, un caso que encendió protestas y reclamos de transparencia en todo el país.

Noem anuncia cámaras corporales tras presión por los tiroteos en Minneapolis

En un anuncio a través de la red social X, Noem detalló que el programa de cámaras corporales se extenderá a nivel nacional a medida que se disponga de fondos.

“Adquiriremos y desplegaremos rápidamente cámaras corporales para las fuerzas del orden del DHS en todo el país”, escribió, en un mensaje que busca mostrar reacción rápida ante las críticas por el accionar de las agencias en las redadas.

Minneapolis se convirtió en el epicentro del escrutinio sobre la conducta de los agentes migratorios, luego de que dos ciudadanos estadounidenses que protestaban contra las redadas fueran baleados y murieran en episodios que pusieron bajo la lupa los procedimientos del ICE y otras agencias federales en operativos urbanos.

I just spoke with @RealTomHoman @ICEDirector @CBPCommissioner. Effective immediately we are deploying body cameras to every officer in the field in Minneapolis.



En ese contexto, organizaciones de derechos civiles, líderes locales y legisladores federales venían intensificando sus llamados para que el DHS obligara a todos sus agentes migratorios a portar cámaras corporales, al menos en operaciones de arresto y control en comunidades vulnerables.

Para esos grupos, la ausencia de registros audiovisuales favorece la impunidad y dificulta reconstruir qué ocurrió en incidentes mortales como los de Minneapolis.

De Biden a Trump: el péndulo sobre las cámaras corporales

El movimiento de Noem también se entiende en clave política. El expresidente Joe Biden había ordenado en 2022 que todos los agentes federales en labores de seguridad portaran cámaras corporales, como parte de una orden ejecutiva más amplia sobre reformas policiales, en respuesta a casos de brutalidad que marcaron su inicio de mandato.

Pero el presidente Donald Trump rescindió esa orden poco después de iniciar su segundo período en la Casa Blanca, argumentando que imponía trabas burocráticas a las fuerzas del orden.

Ahora, la propia Noem vincula el giro a un gesto de Trump. Según informó AP, la secretaria avanzó con el programa después de que el presidente respaldara públicamente, el fin de semana pasado, la idea de que los agentes de inmigración portaran cámaras corporales.

Durante un vuelo de Florida a Washington, consultado por un reportero sobre si era positivo tener muchas cámaras para registrar incidentes con las fuerzas del orden, Trump respondió: “Creo que ayudaría a las fuerzas del orden, pero tendría que hablar con ellos”. Esa frase abrió la puerta para que el DHS presentara la decisión como alineada con la voluntad presidencial.

Qué implica para el ICE, el DHS y la comunidad latina

En la práctica, el anuncio significa que los agentes del ICE y otras divisiones del DHS que realizan redadas en Minneapolis deberán operar ahora bajo registro constante. Esto podría ofrecer nueva evidencia en casos de uso excesivo de la fuerza, arrestos cuestionados o violaciones de procedimientos.

Para la comunidad latina, que viene denunciando abusos en redadas domiciliarias, en centros de trabajo y en la vía pública, la medida es leída como un avance, pero insuficiente si no se acompaña de reglas claras: quién controla las grabaciones, cuánto tiempo se conservan, cuándo se ponen a disposición de la justicia y de las familias afectadas.

El compromiso de Noem de expandir el programa a nivel nacional “a medida que haya fondos” deja abierta otra duda clave: cuán rápido llegará la cobertura a otros focos sensibles, como Texas, California, Florida o Illinois, donde los operativos de ICE tienen un impacto directo en la vida cotidiana de millones de migrantes.

