Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Un respiro para Haaland -

Con la victoria de Noruega el martes ante Costa de Marfil, Brasil conoció ya la identidad de su próximo adversario, el país escandinavo, en lo que se presenta ya como uno de los duelos estelares de los octavos de final.

El atacante Rodrygo, al que una grave lesión en la rodilla derecha ha impedido jugar este Mundial con Brasil, está viviendo el torneo en Norteamérica como un hincha más y está ya pensando en ese partido de octavos de final, hasta el punto de pedir a la estrella de los noruegos, Erling Haaland, que se tome un respiro.

"Has trabajado muy duro. Descansa el domingo", bromeó el jugador del Real Madrid en un mensaje en redes sociales dirigido a Haaland, que dio la clasificación a Noruega ante los Elefantes marfileños con un gol en los últimos minutos del partido.

- Renuncia en caliente -

Eliminado y ahora sin trabajo: el argentino Sebastián Beccacece pasó en unos días de sus celebraciones efusivas por la victoria de Ecuador ante Alemania en su grupo del Mundial a presentar la renuncia después de la eliminación de la Tricolor a manos de México, que la derrotó 2-0 el martes.

"No vamos a continuar, algo que me hubiese encantado porque fui feliz", dijo Beccacece, llegado al puesto en 2024, en su conferencia de prensa postpartido, admitiendo que era "un día y una noche triste y dolorosa para todo el pueblo ecuatoriano".

Unas horas antes era Países Bajos la selección que se quedaba sin entrenador, por la dimisión de Ronald Koeman, que estaba en el cargo desde 2023 y que pagó la eliminación de su Oranje el lunes en la tanda de penales contra Marruecos.

- Final del viaje -

La odisea mundialista de la selección iraní terminó simbólicamente este miércoles con el aterrizaje del equipo en el aeropuerto de Teherán, donde le esperaban centenares de hinchas, muchos de ellos niños, que entonaban cánticos y mostraban los colores del país y fotografías de Alireza Beiranvand, el arquero que ha visto elevarse su popularidad por sus paradas en el empate a cero ante Bélgica.

"Les pedimos disculpas por no habernos podido clasificar (para dieciseisavos de final) y no haberles dado esa alegría", dijo el propio Beiranvand en el aeropuerto Mehrabad de Teherán, donde músicos con atuendo militar entonaron el himno nacional.

Irán no perdió ni ganó ningún partido en el torneo: empató los tres duelos y quedó eliminado, después de un Mundial muy convulso, marcado inevitablemente por el contexto bélico con uno de los anfitriones, EE.UU., lo que le había llevado a tener que cambiar su campamento base casi a última hora desde Tucson, en Arizona, a la ciudad mexicana de Tijuana.

- Polémica por las banderas en Bangladés -

Como ocurre en cada Mundial de fútbol, los aficionados de Bangladés se dejan llevar por la pasión a pesar de que su selección no esté entre las participantes, lo que lleva a gran parte de la hinchada local a apoyar a otras formaciones, principalmente Argentina y Brasil.

La policía del país estaba en alerta este miércoles después de que se izaron banderas islámicas en varias regiones tras un llamamiento en ese sentido de parte de un predicador musulmán, que denunciaba ese fervor futbolístico y pedía más banderas religiosas en vez de enseñas de las dos grandes potencias sudamericanas.

El discurso del predicador Mufti Harun Izhar había sido ampliamente difundido en las redes sociales y sus partidarios habían comenzado a patrullar por el país en moto para retirar banderas de otros países.

"La policía intervendrá si las banderas (islámicas) provocan problemas de orden público", avisó el portavoz de la policía, Shahadat Hossain.