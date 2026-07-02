Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Sin Lucas Paquetá -

Complicación para Brasil a tres días del reto noruego en octavos de final del Mundial: su mediocampista Lucas Paquetá fue declarado baja por lesión, según confirmó a la AFP una fuente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Titular en el centro del campo junto a Casemiro y Bruno Guimarães, Lucas Paquetá se lesionó en el muslo izquierdo durante la victoria del lunes ante Japón en dieciseisavos de final.

Su disponibilidad para el resto del torneo dependerá de su evolución... y de si la Seleçao es capaz de seguir avanzando en el Mundial, que termina el 19 de julio con la final.

- Fútbol en Wimbledon -

O fútbol, o tenis: a algunos aficionados les cuesta elegir y en Wimbledon está quedando claro durante esta semana.

El miércoles, durante el partido que la checa Barbora Krejcikova ganó a la rusa Mirra Andreeva, se escucharon de repente celebraciones desde la grada en mitad del silencio que suele requerir un partido de tenis, debido a la remontada de Inglaterra ante la República Democrática del Congo en dieciseisavos de final del Mundial.

Wimbledon reitera su política de poner el foco 100% en el tenis y no muestra ninguna imagen de partidos de fútbol del Mundial en sus pantallas del recinto, pero admite que no puede impedir que los aficionados sigan lo que ocurre en sus teléfonos, aunque se insiste en solicitar respeto a los tenistas durante los partidos.

Los jugadores también son preguntados a menudo por el Mundial.

"Estoy feliz por Brasil. Lo sigo, lo apoyo y lo vivo con entusiasmo. Ahora tenemos otro partido difícil por delante. En el fútbol cada partido es distinto, así que estaremos animando", declaró el brasileño João Fonseca, 27º del mundo, tras su pase a tercera ronda del torneo.

- Maná contra Oasis -

El México-Inglaterra se perfila ya como uno de los duelos estelares de los octavos de final y la expectativa seguro que no dejará de crecer hasta el pitido inicial.

Por el momento, figuras de la música de ambos países han empezado a lanzar dardos en las redes sociales.

El vocalista del grupo británico Oasis, Liam Gallagher, llegó a vaticinar que Inglaterra ganaría 5-0 el partido en el Azteca, pero Fher, cantante de la banda mexicana Maná, le respondió en un vídeo: "Ubícate, güey. ¿5-0? ¡Cálmate! Vemos el domingo".

- Iniesta, ahora en el Tour -

De héroe del Mundial, dándole a España el título en Sudáfrica 2010, a empresario en el ciclismo: Andrés Iniesta no está en Estados Unidos siguiendo a sus herederos de la Roja, sino que está en Barcelona, ciudad donde brilló en el club azulgrana y donde el sábado arranca el Tour de Francia 2026.

¿El motivo? Es fundador de NSN (Never Say Never), una empresa especializada en el deporte y el ocio, que se hizo con el equipo Israel-Premier Tech hace unos meses.

En una entrevista con el diario deportivo francés L'Équipe, Iniesta hace una comparación entre los dos deportes: "El ciclismo es más duro que el fútbol".

- ¿Klopp en lugar de Nagelsmann? -

Traumatizada tras un nuevo fracaso mundialista, Alemania vive esta semana una difícil digestión tras ser eliminada por Paraguay en dieciseisavos de final.

Según el diario Bild, el seleccionador Julian Nagelsmann tendría los días contados en el puesto después de una reunión al más alto nivel con dirigentes del fútbol alemán este jueves.

Varios medios del país, entre ellos Sky y el gran diario muniqués Süddeustsche Zeitung, apuntan el nombre del grandísimo favorito a sucederle, el exentrenador de Borussia Dortmund y Liverpool Jürgen Klopp, actualmente director global de fútbol de Red Bull, marca que engloba a varios clubes.

La misión para él estaría clara: devolver la gloria de antaño a una Alemania que ganó el Mundial de Brasil 2014 pero que en las tres últimas ediciones del torneo no ha conseguido ni siquiera pisar los octavos de final del torneo.