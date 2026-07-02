Video: el curioso diálogo de Donald Trump con un avatar de Theodore Roosevelt creado con inteligencia artificial

MEDORA, Dakota del Norte.– El presidente norteamericano, Donald Trump, inauguró el miércoles un museo en honor a Theodore Roosevelt, evocando el legado del expresidente republicano e intentando vincularlo con su propia visión para Estados Unidos de cara al 250º aniversario del país.

Durante su viaje al remoto oeste de Dakota del Norte, el magnate mantuvo un intercambio con un avatar de inteligencia artificial del histórico presidente norteamericano en el que aprovechó para hacer campaña de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

Trump habla sobre su "conversación" con Roosevelt

“Tuve una conversación con Theodore Roosevelt”, dijo el magnate durante su discurso posterior.

“¿Qué pensás del Canal de Panamá? ¿Es tu mayor logro? ¿Qué opinás del hecho de que los demócratas entregaron el Canal de Panamá por un dólar a Panamá?”, recordó haber dicho el presidente.

El impulso de Trump por las celebraciones patrióticas de cara al feriado del 4 de julio ocurre en un contexto en el que los estadounidenses siguen profundamente divididos sobre su liderazgo, en medio de preocupaciones de los votantes por el costo de vida y la guerra en Irán.

La extraña visita de Trump

Al hablar en la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt en Medora, Trump elogió la energía y la vida aventurera de Roosevelt, al tiempo que trazó contrastes con sus oponentes políticos.

Trump afirmó que el pecho de Roosevelt se hinchaba de orgullo ante el optimismo y la confianza estadounidense. “La palabra más importante para él creo que era orgullo. Era un hombre orgulloso. Pero yo soy un hombre orgulloso. Estoy orgulloso de nuestro país”, dijo el magnate.

Trump criticó además a los demócratas, incluidos los socialistas democráticos que han ganado una serie de elecciones primarias recientes en Nueva York, Colorado y otros lugares.

Trump pronuncia un discurso tras asistir a la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt en Dakota del Norte, Estados Unidos, el 1 de julio de 2026 SAUL LOEB - AFP

“No vamos a dejar que los comunistas se interpongan en nuestro camino”, dijo el presidente norteamericano. “Son un grupo muy poco atractivo”, agregó.

El convoy presidencial de Trump hacia la biblioteca estuvo acompañado por jinetes vestidos como los “Rough Riders” de Roosevelt, el apodo dado a la unidad militar que Roosevelt lideró en la colina de San Juan, en Cuba, en 1898 durante la Guerra Hispano-Estadounidense.

Luego, Trump recorrió la nueva biblioteca de 8919 metros cuadrados del 26º presidente norteamericano. Visitó una sala nombrada en honor al secretario del Interior, Doug Burgum –exgobernador de Dakota del Norte– y su esposa Kathryn, dónde conversó con un avatar de inteligencia artificial de Roosevelt.

Trump interactúa con el avatar de IA de Theodore Roosevelt

“¿Considera el Canal de Panamá su mayor logro?”, preguntó entonces el mandatario a la recreación del histórico presidente norteamericano.

Roosevelt, oriundo de Nueva York, dejó un fuerte legado ambientalista y fue presidente del país entre 1901 y 1909. Trump ha expresado durante mucho tiempo su admiración por Roosevelt, quien amplió el alcance de la nación, ayudando a expulsar a España de las Américas y reclamando el Canal de Panamá.

Recreadores esperan la llegada de Trump en la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, el 1 de julio de 2026, en Dakota del Norte, Estados Unidos Matt Rourke - AP

Tras la muerte de la esposa y la madre de Roosevelt el mismo día en 1884, este pasó un tiempo en los Badlands de Dakota del Norte para sobrellevar el duelo y recuperarse.

La biblioteca dedicada a él abrirá en Dakota del Norte el sábado. El edificio domina un parque nacional que lleva el nombre de Roosevelt debido a los años formativos que pasó en los cercanos Badlands, una región árida conocida por sus espectaculares formaciones rocosas.

Agencia Reuters