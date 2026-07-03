Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Neymar, un suplente "muy respetuoso" -

Como cualquier gran estrella, Neymar "no está conforme" con ser suplente en Brasil pero gestiona bien esa frustración y es "muy respetuoso", afirmó este viernes el entrenador de la Seleçao, Carlo Ancelotti.

Pese a sus 79 tantos para el equipo nacional y su estatus, Neymar no ha sido titular en ninguno de los cuatro partidos del equipo en el Mundial, donde su país se mide a Noruega el domingo en octavos de final.

A los 34 años, Ney llegó al torneo aquejado por una lesión en la pantorrilla derecha y por ello no está claro si habrá duelo de artilleros con Erling Haaland, el astro de los noruegos, que sí se vería las caras con Vinícius Jr.

Por su parte, la noticia del viernes en la concentración de Brasil en Morristown, Nueva Jersey, fue que el extremo Raphinha participó en los entrenamientos grupales del equipo, por primera vez desde que se lesionó en el segundo partido de la fase de grupos, el 19 de junio contra Haití.

- Nagelsmann dimite, Klopp "calienta en banda" -

Parecía un secreto a voces desde la eliminación de Alemania a manos de Paraguay: la Federación Alemana de Fútbol (DFB) confirmó este viernes la dimisión del seleccionador Julian Nagelsmann y avanzó que estaba ya "en conversaciones" para que Jurgenn Klopp asuma el mando.

El exentrenador de Liverpool lleva sin dirigir desde su salida de Anfield en 2024, ejerciendo como asesor deportivo del grupo multipropiedad Red Bull. Según Sky, Klopp dispone de una cláusula para abandonar ese puesto en caso de que llegue una oferta de la DFB por lo que su nombramiento no debería tardar.

Y es que no hay tiempo que perder: en septiembre Alemania tendrá que disputar partidos de Liga de Naciones, con una primera convocatoria con la que Klopp abrirá una nueva era para la Mannschaft.

- Insultos racistas -

Otro de los eliminados ilustres de los dieciseisavos de final, Países Bajos, vio cómo las redes sociales se llenaban de insultos en contra de su equipo después de caer en los penales ante Marruecos el lunes.

El volumen de los ataques cruzó la línea para la Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB), que decidió presentar una denuncia ante el fiscal general del país por una serie de mensajes racistas.

"Queremos que haya un mensaje claro: hay límites y cuando se pasan, hay consecuencias", declaró la KNVB en un comunicado.

Los tres jugadores de la Oranje que fallaron sus penales en la tanda ante los marroquíes, Justin Kluivert, Quinten Timber y Crysencio Summerville, habrían sido víctimas de esos insultos "racistas y discriminatorios", una cuestión que preocupa tanto en el país que el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten, considera "inaceptable" la deriva de los ataques contra el equipo.

- Premio bajo sospecha -

La concesión a finales de 2025 del "Premio de la Paz" de la FIFA al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se había quedado poco antes sin el Premio Nobel de la Paz, sigue generando reacciones incluso meses después.

En pleno Mundial 2026, que tiene Estados Unidos como sede principal, 50 eurodiputados han apoyado un texto de la organización británica de defensa de los Derechos Humanos Fairsquare, en el que se considera que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, violó su "deber de neutralidad", que le viene impuesto por el artículo 15 del Código Ético de su organización.

Esta Ong, con el apoyo de esos diputados del Parlamento Europeo, piden especialmente a la Comisión de Ética de la FIFA que "examine las circunstancias" que rodean la decisión sobre ese premio, inédito y cuyos criterios nunca fueron clarificados por la institución que dirige el fútbol.

Los 50 eurodiputados pertenecen a 13 países europeos y son principalmente de partidos socialdemócratas, liberales y verdes.

En junio, la Federación Noruega de Fútbol ya había apoyado a la Ong, convirtiéndose en la única de las 211 asociaciones miembro de la FIFA en hacerlo.