Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Recibimiento a los héroes en Cabo Verde -

Hay derrotas con más valor que algunas victorias. Eliminada de su primer Mundial en dieciseisavos luego de perder 3-2 en la prórroga ante la campeona del mundo Argentina, la selección de Cabo Verde fue recibida y homenajeada por una multitud de caboverdianos eufóricos y orgullosos por la gesta de sus Tiburones Azules.

Los jugadores realizaron un desfile por las calles de la capital Praia antes de reunirse con el presidente de esa pequeña nación insular frente a la costa occidental africana.

La llegada del equipo a casa coincidió además con la conmemoración del día de la independencia de Cabo Verde.

"Después de los héroes que lucharon por nuestra independencia, ahora tenemos a estos héroes: los Tiburones Azules", dijo el aficionado Edmilson Correia, de 28 años, a la AFP desde entre la multitud en el aeropuerto.

Aficionados vestidos con el azul del equipo se esforzaban por alcanzar a ver a sus héroes, como Sidny Lopes Cabral y Vozinha. Iván Gonçalves, de 12 años, dijo que buscaba especialmente a Cabral por su "fabuloso gol contra Argentina".

- Corazón dividido... o no -

Brasil y Noruega pueden parecer dos países lejanos, pero no para el esquiador Lucas Pinheiro Braathen, nacido en Oslo de padre noruego y madre brasileña, que estaría teóricamente dividido emocionalmente para el choque de ambos países este domingo en octavos de final del Mundial.

Preguntado por el diario deportivo francés L'Équipe por su preferencia, Pinheiro fue claro: "Voy a ver el partido en Rio de Janeiro con mi novia (la actriz brasileña Isadora Cruz) y con amigos. Animaré a Brasil, mi corazón es verde y amarillo".

Pinheiro comenzó su carrera representando a Noruega, país en el que vivió la mayor parte de su vida, pero un conflicto con la Federación de Esquí de ese país le hizo cambiar de nacionalidad deportiva, hasta el punto de pasar a defender internacionalmente los colores de Brasil desde 2024.

El pasado febrero, Pinheiro hizo historia consiguiendo el oro en el eslalon gigante en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina: nunca antes un país latinoamericano había conseguido una medalla en una cita olímpica.

Como una generación de jóvenes, el esquiador, nacido en abril de 2000 y que tiene 26 años, no tiene recuerdo de ver a la Seleçao ganando el Mundial de fútbol, ya que tenía apenas dos años cuando se dio el último título de la canarinha, en la edición de Japón y Corea del Sur 2002.

- 'Country Roads', himno no oficial del Mundial -

Aunque la canción oficial del Mundial es "Dai Dai", de Shakira, otro tema se ha ganado los corazones de los aficionados en general y de la selección de Estados Unidos en particular, incluido su DT argentino Mauricio Pochettino.

Se trata de "Take Me Home, Country Roads" de John Denver, cuya letra evoca un Estados Unidos más amable y apacible, en medio de un país actualmente desgarrado por profundas divisiones políticas bajo la presidencia de Donald Trump.

El atractivo de "Country Roads" reside en la forma en que transmite "una época más amable y sencilla, con menos conflictos y divisiones", explica Doug Hartmann, profesor de sociología en la Universidad de Minnesota.

Incluso se vio a Pochettino cantarla puño en alto tras la victoria sobre Bosnia y Herzegovina en dieciseisavos.

"Cuando esa canción empezó a sonar en el estadio, es imposible no cantar. Es una canción increíble. Es muy emotiva", declaró.

La canción suena en el torneo incluso cuando la selección estadounidense no está en el campo junto a otros temas clásicos del país norteamericano, como "Livin’ on a Prayer" de Bon Jovi y "Sweet Caroline" de Neil Diamond.

- Real Madrid-Real Sociedad, probable aplazamiento -

El Mundial tiene ya un efecto en el calendario de la nueva temporada del fútbol europeo: según informaba la prensa española este domingo, el duelo Real Madrid-Real Sociedad, de la primera fecha de LaLiga, será muy probablemente aplazado.

Se debía disputar el fin de semana del 15 y 16 de agosto, pero el Real Madrid tiene ya seguro al menos un jugador semifinalista en el Mundial y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, dijo en junio que tener un jugador semifinalista en el torneo motivaría un aplazamiento del partido de esa primera jornada, que podría jugarse unos 10 días después, en los últimos días de agosto, entre la disputa de la segunda y tercera jornada.

El Francia-Marruecos de cuartos de final, el jueves en Boston, es el motivo por el que el Real Madrid está afectado, ya que tiene tres internacionales bleus en su plantel (Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni e Ibrahima Konaté) y un marroquí (Brahim Díaz).

Otros partidos de LaLiga podrían verse también aplazados, según se desarrollen los cuartos de final: Barcelona-Athletic, Atlético-Málaga y Celta-Osasuna, principalmente.

Los horarios oficiales de esa primera jornada deberían publicarse a mediados de este mes, una vez se clarifique la composición del cuadro de las rondas finales del torneo norteamericano.