Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Indignación en Europa por caso Balogun -

La UEFA, la Unión Europea, la Federación de Fútbol de Italia, Alemania y, sobre todo, Bélgica; las reacciones a la decisión de la FIFA de retirar la sanción de un partido al atacante estadounidense Folarin Balogun y permitirle jugar contra Bélgica los octavos de final (martes 00.00 GMT) han levantado ampollas, especialmente en Europa.

En un severo comunicado, la UEFA dijo que la FIFA había cruzado una "línea roja" con una decisión "inédita, incomprensible e injustificable". El nuevo patrón del fútbol italiano Giovanni Malago lamentó una decisión con "evidente aroma político", mientras que el comisario de Deportes de la Unión Europea Glen Micallef dijo que las decisiones deportivas "corresponden a las instituciones deportivas, no a los políticos".

Tampoco desaprovechó la ocasión de fustigar a su sucesor en el trono de la FIFA Sepp Blatter, quien reaccionó en la red social X: "Si un presidente de Estados Unidos interviene ante el presidente de la FIFA y un jugador queda de repente absuelto antes de un partido de eliminación directa de un Mundial, la pregunta es inevitable: ¿A dónde vas, FIFA?".

- Trump aviva el fuego -

Por si las citadas reacciones no hubieran sido suficientemente explícitas, el presidente Donald Trump confirmó el lunes haber llamado al presidente de la FIFA Gianni Infantino para pedirle que reconsiderase la sanción a Balogun.

Durante un acto en la Casa Blanca, Trump dijo que las reglas de la tarjeta roja eran "injustas" y cargó contra el árbitro brasileño Raphael Claus, tildando su pasado de "muy sospechoso".

- Decepción en Brasil por "fin del sueño" -

2026 no será el año del hexacampeonato: tras la eliminación de Brasil a manos de Noruega (2-1) en octavos de final del Mundial, la prensa del país sudamericano lamentó el final del recorrido de los hombres de Carlo Ancelotti en Norteamérica.

"El sueño del hexa se acabó una vez más", resumió el diario O Globo en su página web. Otros medios criticaron las decisiones del técnico italiano, como el sitio especializado ge: "El planteamiento de Ancelotti falla en un estilo que no corresponde con la Seleçao".

De cara a 2030, la Folha de S. Paulo opta por pasar página y concentrarse en el futuro: "En la improvisación no se logró; ahora Ancelotti tiene cuatro años para construir un equipo".

- Jordan Henderson, lesionado en celebraciones -

El centrocampista inglés Jordan Henderson sufrió una aparatosa lesión en su brazo izquierdo tras la victoria de los Tres Leones contra México (3-2) en octavos de final.

Queriendo superar una valla publicitaria para ir a festejar la victoria con los aficionados, el jugador del Brentford y excapitán del Liverpool apoyó mal su mano, que se deslizó e impactó contra el suelo con violencia, provocándole una grave lesión que deja al veterano centrocampista de 36 años KO para lo que resta de torneo.