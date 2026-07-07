Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- La ONU apoya a Mbappé -

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos apoyó este martes al futbolista Kylian Mbappé e incidió en el caracter "racista" y "despreciable" de las declaraciones que la senadora paraguaya Celeste Amarillo publicó en la red social X tras la victoria de los Bleus sobre la Albirroja (1-0) en octavos de final del Mundial.

El lunes, Mbappé respondió a estas declaraciones considerando "despreciable e indigna de su cargo" a la senadora paraguaya. Tras la denuncia del capitán de los Bleus, se produjeron varias reacciones de apoyo, desde el presidente de la República Emmanuel Macron al presidente de la FIFA Gianni Infantino.

El gobierno de Paraguay también reaccionó, repudiando las declaraciones de la senadora, miembro del partido de la oposición, considerando que éstas eran "contrarias a los valores y principios que inspiran la convivencia pacífica y el respeto a la dignidad humana que nuestro país promueve".

La fiscalía francesa anunció incluso este martes que abrió una investigación sobre las declaraciones de Celeste Amarilla tras una denuncia efectuada por la Federación Francesa de Fútbol.

- Dardos a Trump en la prensa belga -

La contundente victoria por 4-1 de Bélgica sobre el coanfitrión Estados Unidos en octavos de final del Mundial 2026, en un partido jugado en la noche del lunes al martes según el horario europeo, dejó un dulce despertar en Bélgica, donde la prensa saboreaba la victoria acordándose a menudo del presidente Donald Trump.

¿El motivo? La interferencia del líder estadounidense, llamada telefónica mediante al presidente de la FIFA Gianni Infantino, para hacer anular previamente la suspensión de Folarin Bolagun, que pudo jugar el partido pese a haber sido expulsado en dieciseisavos de final ante Bosnia-Herzegovina, algo que generó una oleada de indignación.

"Una gran bofetada en la cara de Infantino y de Trump": así resumió el partido el exinternacional belga Philippe Albert en las páginas del diario Le Soir.

"¿A quién vas a llamar ahora, Donald? We make Belgium great again", disfrutaba el diario neerlandófono Nieuwsblad.

El diario DH también se acordaba del titular de la Casa Blanca: "Ellos tenían al presidente Trump, nosotros teníamos al Rey Charles", en alusión a Charles De Ketelaere, autor de un doblete.

- Kane pide rebajar la euforia -

El grandísimo triunfo del domingo por 3-2 en el estadio Azteca ante la local México ha disparado las expectativas de Inglaterra, que sueña con lograr su segundo título mundial, después del solitario y lejano de 1966.

Pero la estrella del equipo de los Tres Leones, Harry Kane, es consciente de que el camino es todavía largo y pidió calma.

"La conexión con todos es aún más fuerte ahora y lo sentimos más que nunca. Ahora toca recuperar, calmarnos, tener un par de días de relajación y luego, obviamente, prepararnos para unos cuartos de final enormes", dijo en un vídeo en sus redes sociales.

En el horizonte, el pulso ante la Noruega de Erling Haaland, que viene también crecida tras derribar a Brasil en octavos.

- Desmantelada red de apuestas ilegales -

Vietnam, país del sudeste asiático en el que están prohibidos los juegos de azar, anunció el martes haber desmantelado dos redes de apuestas ilegales vinculadas al Mundial 2026, que habrían movido unas cantidades cercanas a los 133 millones de dólares.

El país comunista tiende a reprimir estas redes ilegales y lucrativas coincidiendo con la celebración de grandes eventos deportivos. La policía de Ciudad Ho Chi Minh destacó "la "excepcional magnitud de las operaciones" y el "elevado nivel jerárquico" de las redes desmanteladas, con un total de 85 detenidos.