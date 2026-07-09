Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- En defensa de los árbitros -

El enfado de Egipto tras su eliminación esta semana ante Argentina en octavos de final del Mundial todavía tiene ecos y el responsable de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, salió en defensa de la "integridad" de los encargados de dictar sentencia en este torneo

"Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda verse influido por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA", Gianni Infantino, insistió Collina.

El excolegiado italiano valoró en particular este Argentina-Egipto (3-2) de manera detallada y la labor allí del árbitro francés François Letexier, del que defendió sus decisiones.

La FIFA respondía así de alguna forma a la petición de la Federación Egipcia de Fútbol de que Letexier fuera excluido del Mundial por sus "errores flagrantes" en ese partido.

- Quansah, suspendido dos partidos -

Otra decisión arbitral motiva un contratiempo serio para Inglaterra en este Mundial: la roja que vio su lateral derecho Jarell Quansah en octavos de final ante México hace que el jugador esté suspendido dos partidos.

Se pierde por lo tanto el duelo de cuartos de final del sábado ante Noruega y una eventual semifinal.

Quansah solo jugará con la camiseta de los Tres Leones en este Mundial en una posible final o en el duelo por el tercer puesto de la competición.

- Haaland, un partido "realmente especial" -

En el duelo entre ingleses y noruegos, el astro de los escandinavos, Erling Haaland, vivirá un partido "realmente especial".

"Juego en Inglaterra (en el Manchester City), nací en Inglaterra y voy a jugar contra compañeros de equipo, así que me sentiré un poco incómodo", admitió este jueves una de las estrellas de este Mundial, autor hasta ahora de siete tantos.

Haaland fue decisivo en octavos con un doblete ante Brasil.

En cuartos de final protagonizará además un duelo de altos vuelos entre goleadores ya que enfrente tendrá a Harry Kane, autor de seis tantos en este Mundial, donde está siendo igualmente el líder que su selección necesitaba.

Noruega nunca jugó antes en su historia unos cuartos de final del Mundial, por lo que esta edición es ya histórica para el equipo y su generación dorada.

- Portugal ya piensa en 2030 -

Tres días después de la eliminación de Portugal en el Mundial 2026 al caer 1-0 ante España en octavos de final, la Seleçao ya ha elegido al hombre que debería llevarle a la próxima edición del torneo, la de 2030: Jorge Jesus.

Según una fuente cercana, el acuerdo está cerrado, durará hasta después del Mundial de 2030 y el veterano técnico será presentado el viernes, después de que el miércoles la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunciara la marcha de su hasta ahora seleccionador, el español Roberto Martínez, que dio al equipo el título en la Liga de Naciones de la UEFA de 2025.

El Mundial 2030 es particularmente importante para Portugal, que nunca antes albergó el principal torneo del fútbol y que será entonces coanfitrión junto a España y Portugal.