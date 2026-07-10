Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Reconocimiento al pato Merlín -

Uno de los protagonistas de la crónica paralela del Mundial 2026, el pato Merlín, ha traído una alegría a su dueña Karla Ivette Gómez, una vendedora ambulante a la que las autoridades mexicanas otorgaron una vivienda a crédito.

Merlín se hizo viral tras ser captado en vídeos con una pequeña camiseta de la selección mexicana, caminando entre una multitud de hinchas.

Fue nombrado por ello "embajador" de la FIFA en México, se hizo famoso en las redes sociales y hasta la presidenta Claudia Sheinbaum invitó a la familia propietaria del pato a su conferencia de prensa diaria en junio.

La propia Sheinbaum intercedió ante el gobierno de la Ciudad de México para que la familia ingresara al programa local de vivienda social, que se paga a través de un crédito con condiciones favorables.

Más allá de este reconocimiento, Merlín ha pasado al imaginario colectivo de animales célebres durante los Mundiales, siguiendo la estela entre otros del pulpo Paul, que consiguió notoriedad mundial por hacer las veces de inesperado adivino desde su acuario de Oberhausen (Alemania) de los triunfos de España en su camino a la gloria durante Sudáfrica 2010.

- Drama durante los festejos -

La victoria de Francia sobre Marruecos (2-0) el jueves en el primer partido de los cuartos de final motivó festejos en el país europeo, que transcurrieron con calma, aunque hubo que lamentar un drama en la localidad de Aulnoye-Aymeries, en el norte, donde una adolescente de 17 años se cayó de la parte trasera de un camión y fue aplastada por el vehículo, muriendo en el acto.

Después de noches llenas de disturbios en recientes festejos futbolísticos, se había preparado un dispositivo de seguridad reforzado para evitar grandes incidentes, principalmente en la capital París.

En Londres sí hubo disturbios en la celebración francesa, con enfrentamientos entre policías y aficionados en Edgware Road, una importante vía al noreste de Hyde Park, en el centro de la capital británica.

Un policía resultó ahí herido y cuatro personas fueron detenidas.

- CR7, "nunca un problema" -

Entre los equipos eliminados del Mundial 2026, Portugal no ha tardado en iniciar su "Operación 2030": este viernes fue presentado ya su nuevo seleccionador, Jorge Jesus, que reemplaza al español Roberto Martínez, cuya salida se oficializó el miércoles.

La derrota 1-0 ante España el lunes en octavos de final ha sumido a la Seleçao ibérica en un proceso de autoanálisis, y el nombre de Cristiano Ronaldo, de 41 años, está en el centro de muchos debates, después de que el astro dijera el lunes que había sido su último Mundial, pero no cerrara la puerta a seguir jugando un tiempo más con el equipo nacional.

Para un sector de hinchas y analistas, Cristiano Ronaldo es ahora más un lastre que un aporte y Jorge Jesus fue preguntado por ello en su primera conferencia de prensa, en la que reconoció el valor del cinco veces ganador del Balón de Oro: "Cris es un símbolo del fútbol portugués. Cris es un símbolo de la Seleçao. Cris es un símbolo de Portugal y lo será para siempre en la historia".

- Egipto festeja a sus Faraones -

Eliminado igualmente en octavos de final, Egipto tuvo este viernes su particular baño de masas en el regreso a su país, donde los jugadores fueron recibidos como héroes.

Una marea de banderas rojas, blancas y negras rodeaban las instalaciones del aeropuerto internacional El Alamein, punto de partida de un desfile en autocar en la localidad, situada a unos 300 kilómetros de la capital El Cairo.

Egipto desaprovechó en los últimos minutos una ventaja de dos goles ante Argentina, con la que perdió 3-2.

Puso así fin a un recorrido en cualquier caso histórico, ya que por primera vez el país superó la fase de grupos y alcanzó los cruces de eliminación directa.