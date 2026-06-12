Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Ronaldo pone rumbo al Mundial -

La selección portuguesa guiada por el astro Cristiano Ronaldo puso rumbo este viernes desde Lisboa hacia el Mundial 2026, donde debutará el 17 de junio contra RD Congo en el Grupo K, en el que también está Colombia.

Ronaldo, que disputa en Norteamérica su sexto Mundial, dijo sentirse "muy positivo" y elogió a una "muy buena generación ... que va a dar muchas alegrías a los portugueses".

- Turno para Canadá y Estados Unidos -

Después del debut con victoria el jueves de México (2-0 contra Sudáfrica), este viernes llega el turno de los otros dos anfitriones del Mundial: Canadá y Estados Unidos.

Los Canucks reciben a Bosnia en el BMO Stadium de Toronto para abrir el Grupo B (19.00 GMT) y los estadounidenses, dirigidos por el DT argentino Mauricio Pochettino, debutarán horas después (01.00 GMT) en el SoFi Stadium, en Los Angeles, contra Paraguay en el grupo D.

- Australia renueva a seleccionador -

Otro de los miembros del Grupo D, Australia, anunció la renovación de su seleccionador Tony Popovic hasta la Copa Asiática, que arranca en enero de 2027.

Los Socceroos, que entrarán en liza el sábado en Vancuver contra Turquía, buscan en este Mundial superar por primera vez su techo histórico de octavos de final.

- Del Pulpo Paul a las IA -

El Mundial 2026 es el primero en celebrarse con el uso de la Inteligencia Artificial generativa extendido, y miles de aficionados preguntan a Gemini, ChatGPT o Claude entre otras por las predicciones, siendo España la favorita en la mayoría de los casos.

Una tendencia que recuerda al Mundial de Sudáfrica 2010, donde las predicciones realizadas por el Pulpo Paul dieron la vuelta al mundo.

Investigadores alemanes han lanzado un estudio para tratar de descubrir qué modelo será el más exacto y los resultados de dicha investigación son públicos.

- Hackers vinculados a Irán amenazan Mundial -

Un grupo de hackers llamado Handala y vinculado a Irán afirma haber pirateado drones del FBI "durante meses".

En un comunicado hallado por SITE Intelligence Group, organización que monitorea a grupos yihadistas, este conjunto amenazó incluso al Mundial 2026.

"Será mejor que refuercen la seguridad de su Mundial, algunos de esos equipos no nos gustan nada. No lo olviden: los drones FPV están en todas partes; nunca sabes cuándo uno puede acabar justo en el autobús de tu equipo", escribió Handala.