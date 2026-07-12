Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Nueva tormenta política -

En vísperas de la semifinal entre los vecinos Francia y España el martes en el Mundial se desató una tormenta de voltaje político cuando el expresidente español Mariano Rajoy, jefe del gobierno entre 2011 y 2018 por el Partido Popular (conservador), dijo en una columna para el medio digital El Debate que los Bleus tienen "una plantilla de altísimo nivel, eso sí, sin franceses".

Las reacciones en Francia y en España no tardaron en llegar, incluyendo los gobiernos actuales de ambos países.

Varios ministros franceses cargaron duramente contra esas palabras.

La ministra francesa de Ultramar Naima Moutchou, del partido de centroderecha Horizontes, invitó a la Federación Francesa de Fútbol (FFF) a iniciar "medidas" contra "un odio metódico y banalizado hacia Francia" y los "insultos racistas", mientras que el titular de Interior, Laurent Nuñez, consideró la afirmación de Rajoy "totalmente inaceptable".

El actual presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, que llegó al cargo en 2018 tras el éxito de una moción de censura contra el propio Rajoy, consideró que las "declaraciones xenófobas" de su predecesor "avergüenzan" al país.

El ministro de Transportes español, Óscar Puente, fue más contundente en el tono y calificó a Rajoy de "zoquete post franquista".

Esta controversia llega después de la vivida recientemente cuando la senadora paraguaya Celeste Amarilla realizó unas declaraciones insultantes y racistas contra el jugador estrella de la selección gala, Kylian Mbappé, después del triunfo de Francia sobre la Albirroja en octavos de final.

- Fiesta nacional -

El partido entre franceses y españoles se juega además en un día especial para los primeros: el 14 de julio, su fiesta nacional.

Ante las celebraciones tradicionales de esa fecha y las posibles que podría generar el partido de fútbol, el ministro del Interior Laurent Nuñez avanzó a la prensa que se ha preparado un dispositivo de seguridad de 70.000 efectivos, 5.000 de los cuales estarán desplegados en la capital París.

"No habrá ninguna tolerancia ante los disturbios", advirtió.

El duelo de cuartos de final ante Marruecos también motivó un dispositivo de seguridad reforzado pero la situación se desarrolló "globalmente muy bien", en palabras de Nuñez, a pesar del "accidente terrible de una chica joven de 17 años el departamento Norte" al caerse de un camión y ser aplastada por el vehículo.

- Indignación en Noruega -

En Noruega, el motivo de la indignación era otro: un gol de Inglaterra en la derrota de los escandinavos por 2-1 el sábado en cuartos de final, que dejó al equipo de Erling Haaland eliminado después del mejor Mundial de su historia.

El equipo noruego aseguró después del partido que Jude Bellingham empató el partido después de que el balón diera en el cable de una cámara aérea, lo que habría cambiado la trayectoria, pero el árbitro francés Clément Turpin dejó seguir la acción, que terminó en el tanto del jugador del Real Madrid.

La FIFA señaló por su parte que no hay "ninguna prueba" de ello y que incluso el sensor con chip incrustado en el balón no dio señales de haber dado en el cable, pero en Noruega las explicaciones no convencieron.

"Es uno de los escándalos más grandes de la historia del Mundial", dijo Kristoffer Lokberg, comentarista de la radio NRK.

"Es un auténtico escándalo. Ironía del destino, la tecnología que se supone que debe ayudarnos está destruyéndonos", opinó por su parte el exmediocampista Erik Mykland.

- Senegal rompe con Thiaw -

El post Mundial para las selecciones ya eliminadas se cobró este domingo otro entrenador: Senegal anunció la destitución de Pape Thiaw, que llevaba en el puesto desde finales de 2024.

Los Leones de la Teranga cayeron en dieciseisavos de final del torneo de una manera muy dolorosa, después de perder 3-2 ante Bélgica, pese a que el equipo africano iba ganando dos a cero en el minuto 86 y parecía tener la clasificación en el bolsillo.

Bajo la dirección de Thiaw, Senegal ganó en enero la final de la Copa Africana de Naciones, antes de que el título le fuera arrebatado en los despachos en beneficio de Marruecos.