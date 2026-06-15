Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Cucurella, de blanco a la Roja -

Debutar en un Mundial y fichar por el Real Madrid el mismo día no es algo que ocurra a menudo. Por eso el 15 de junio será inolvidable para el defensor internacional español Marc Cucurella, titular con la Roja ante Cabo Verde horas después de que el club blanco anunciase su traspaso procedente del Chelsea.

Con la incorporación del lateral izquierdo de frondosa y rizada melena, el Real Madrid puede al fin presumir de contar de alguna forma con un futbolista español en el Mundial 2026, luego de que esa ausencia de españoles en la nómina de Luis de la Fuente fuese utilizada como arma arrojadiza contra el presidente electo Florentino Pérez durante la campaña electoral a comienzos de junio.

El partido de España servía para levantar el telón de una jornada de nuevo bien cargada para los hinchas, que se completará luego con los duelos Bélgica-Egipto, Arabia Saudita-Uruguay e Irán-Nueva Zelanda.

- Balones fuera -

A un día de debutar en el Mundial contra Senegal, el seleccionador francés Didier Deschamps prefirió aliviar el peso de cualquier presión sobre sus Bleus y su rotundo al considerar como "favorito absoluto" del torneo a España, "sin ninguna duda".

"Francia tiene el potencial (para ganar el Mundial) si ven los dos últimos Mundiales (fue campeón en 2018 y subcampeón en 2022). Aunque ya hay una generación que paró de jugar, hay mucha frescura y jugadores de alto nivel, pero para los cuales será la primera vez que jueguen un Mundial. Así que no voy a ver a Francia como un equipo superior a los demás", dijo en su conferencia de prensa en East Rutherford.

El domingo, el seleccionador español, Luis de la Fuente, filosofó sobre el concepto de favoritismo, relegándolo a "recurso literario" y tratando de repartir juego: "Nunca había visto un Mundial con tantos candidatos reales a ganarlo".

- Pulsera por Diogo Jota -

Hace casi un año, el fútbol portugués y mundial quedó conmocionado por la muerte en un accidente de coche en España del atacante del Liverpool Diogo Jota y su hermano.

Después de perderse el Mundial de Catar 2022 por una lesión, esta cita de 2026 debía suponer su estreno en el gran torneo del fútbol y sus compañeros de la Seleçao han querido que esté presente de alguna manera, como reveló Vitinha este fin de semana en una conferencia de prensa en la concentración de su equipo en Palm Beach (Florida, Estados Unidos): los integrantes del equipo llevan una pulsera donde están los nombres de los jugadores convocados por un lado y el de Diogo Jota por el otro.

Según explicó, fue un regalo del primer ministro portugués, Luís Montenegro, que se habría asegurado de que la cinta cumpliera con las normas FIFA para que los futbolistas pudieran llevarla sobre el césped y conseguir llevar de manera simbólica a Diogo Jota al torneo que siempre soñó con disputar.

- Psicodrama nacional -

La dura derrota de Túnez 5-1 ante Suecia el domingo en el debut en el Mundial 2026 generaba este lunes encendidos debates en el país norteafricano, donde periodistas e hinchas no ocultaban el trauma y especulaban con un despido fulminante del seleccionador Sabri Lamouchi, que lleva apenas medio año en el puesto.

Varios medios, especialmente la radio tunecina Mosaïque FM, aseguraban desde primera hora que el técnico iba a ser despedido automáticamente, sin esperar a que las Águilas de Cartago jueguen su segundo partido el domingo contra Japón.

Según una fuente cercana al asunto consultada por la AFP, la decisión no está tomada y existen por ahora "discusiones entre los miembros del comité federal" de la Federación Tunecina de Fútbol sobre el futuro de Lamouchi, que conocerá su suerte "en las próximas horas".