Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Alemania sigue analizando la debacle -

Mientras Alemania se lame las heridas por su temprana eliminación en el Mundial 2026 y busca nuevo seleccionador -Jürgen Klopp cuenta con muchas papeletas para reemplazar a Julian Nagelsmann- son varias las voces del fútbol germano que se han alzado para analizar las causas del fracaso.

La última de ellas fue la del director ejecutivo del Bayer Leverkusen, Fernando Carro, nacido en España, quien señaló problemas estructurales y abogó por la potenciación de la cantera.

"Es necesario invertir más en el desarrollo de los jóvenes, incluida una mejor integración entre la escuela y el deporte", declaró Carro.

La tetracampeona del mundo Alemania fue eliminada por Paraguay en los octavos de final del Mundial en junio, después de haber quedado fuera en la fase de grupos en las ediciones de 2018 y 2022.

"Jürgen Klopp ha logrado muchísimo en su carrera y merece respeto por ello", dijo. "Pero un solo entrenador no puede resolver desafíos estructurales y de largo plazo".

- La amarga salida de Deschamps -

Después de un título mundial (2018) y una final perdida en los penales (2022), el DT de Francia Didier Deschamps dejará el banco de los Bleus, que ha ocupado los últimos 14 años, con el partido de consolación por el tercer puesto contra el perdedor del Argentina-Inglaterra.

Llegado al frente del banquillo del equipo galo en 2012, "DD" reconstruyó a los Bleus piedra a piedra con una progresión constante: unos cuartos de final prometedores en el Mundial 2014 en Brasil, una frustrante final en la Eurocopa 2016 en casa, la victoria en el Mundial 2018 en Rusia antes de rozar el doblete en 2022 en Catar.

Con la página Deschamps a punto de cerrarse, todas las miradas se dirigen ahora hacia Zinédine Zidane. El icono del deporte francés, convertido con el Real Madrid en un entrenador de éxito (tres Ligas de Campeones entre 2016 y 2018), debería ser investido rápidamente para tomar el relevo y ocupar un puesto con el que lleva soñando tanto tiempo. Con la pesada responsabilidad de no dilapidar el formidable legado dejado por su ilustre predecesor.

- El rostro del Mundial -

Si uno de los rostros del Mundial ha sido el del astro noruego Erling Haaland por su desempeño sobre el terreno de juego hasta llevar a Noruega a cuartos de final, lo nunca logrado por el combinado nórdico, su doble rusa Anastasia Kostromitina se ha convertido en viral en redes sociales por su parecido físico con el delantero.

"Al principio, para ser sincera, ni siquiera entendía cómo podía parecerme a un jugador de fútbol masculino. Pero luego empecé a tomármelo con sentido del humor y ahora lo vivo con tranquilidad", contó la modelo rusa a la AFP desde Moscú.

Frente abombada, nariz achatada, labios carnosos, ojos azules hundidos y larga melena rubia: su rostro presenta, en efecto, múltiples rasgos en común con el goleador del Manchester City y de la selección de Noruega.

La joven rusa cuenta que desde hace cuatro años su familia y amigos bromeaban con la similitud de rasgos. Pero Kostromitina, de 24 años, no se decidió a asumir públicamente ese parecido hasta que Haaland se convirtió en uno de los mejores jugadores del Mundial 2026 y además en uno de los principales protagonistas de multitud de chistes y videos humorísticos en redes sociales.

Anastasia Kostromitina vivió esta repentina viralidad como "un sueño" y atribuye ese éxito, además de a su incuestionable parecido físico, a cierto talento de su parte para imitar los gestos faciales de Haaland.

- Expresidente de España vuelve a escribir de La Roja -

Días después de que el expresidente del gobierno español Mariano Rajoy desatase una tormenta en Francia tras escribir que la selección gala no tenía jugadores "franceses", el antiguo dirigente conservador volvió a firmar una columna de opinión tras la victoria de la Roja ante los Bleus en semifinales.

Lejos de disculparse, Rajoy ironizó en el diario digital El Debate dando "gracias a las autoridades por la atención que me han prestado en este Mundial".

"La pena es que tantos esfuerzos dedicados a glosar mis virtudes les hayan distraído de otras cuestiones (...) que importan a los españoles", escribió Rajoy en una velada crítica al Gobierno del socialista Pedro Sánchez, sin mayoría en el Parlamento y debilitado por escándalos de corrupción en su entorno.