Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Julián Álvarez, hombre araña -

El atacante Julián Álvarez, ¿futuro actor para Spiderman? El actor que interpreta al personaje actualmente, el británico Tom Holland, avaló una hipótesis tan improbable el lunes en el estreno de su película "Spiderman: Brand New Day" en Madrid, donde en una entrevista con DAZN le preguntaron qué jugador del Mundial sería un buen Spiderman.

Tras empezar opinando que el español Lamine Yamal sería perfecto "porque es muy rápido con la pelota", la periodista le mostró una imagen de Julián Álvarez, apodado "La Araña", y Holland le reconoció al momento y apostó entonces por él: "Él haría un muy buen Spiderman. Me encantaría conocerle algún día. Espero que tenga un gran Mundial".

Fue en la víspera de que este martes la campeona mundial Argentina se estrene en el torneo ante Argelia, en una jornada de nuevo cargada de fútbol, que se completa con los duelos Francia-Senegal, Irak-Noruega y Austria-Jordania.

- Jaque mate al despertador -

Los hinchas noruegos se preparan para la vuelta de su selección a un Mundial después de 28 años de ausencia, en un partido que comienza a las doce de la medianoche del país escandinavo, en el paso del martes al miércoles, lo que obligará a muchos a trasnochar y reducir sus horas de sueño.

Pero a otros les obligará incluso a madrugar: es el caso de la leyenda noruega del ajedrez, Magnus Carlsen, que está en Hong Kong para disputar el Mundial de partidas rápidas y Blitz, que comienza el miércoles. Allí el duelo de debut de Noruega ante Irak empezará a las 6:00 de la mañana del miércoles.

"En cualquier caso, me despierto pronto. Veré el partido por televisión en directo, eso seguro al 100%", dijo a la AFP el propio Carlsen, confiando en una victoria cómoda de Erling Haaland y compañía.

- Trump, nuevo fichaje de la Mannschaft -

El presidente estadounidense Donald Trump ha apoyado públicamente al Team USA de Mauricio Pochettino en el inicio del torneo pero ahora puede ponerse la camiseta de Alemania, el país de su abuelo paterno: el jefe del gobierno alemán, Friedrich Merz, le regaló una durante la cumbre del G7 en Francia, ante la divertida mirada del francés Emmanuel Macron y del británico Keir Starmer.

Fue en Evian, al pie de los Alpes franceses, y la camiseta cuenta con el nombre de Trump y el número 47 a la espalda, en referencia al lugar que ocupa en la lista de presidentes de Estados Unidos en la historia.

- El Mundial más corto para Lamouchi -

Si disputar un Mundial suele ser el sueño de cualquier futbolista y de todo entrenador, para el seleccionador de Túnez, Sabri Lamouchi, la cita de Norteamérica le acompañará como una pesadilla a olvidar.

Al DT francés de las Águilas de Cartago la experiencia mundialista en México sólo le duró unos días, los que transcurrieron desde su debut ante Suecia, saldado con una derrota por 5-1, y su destitución el lunes luego de varias horas de rumores e incertidumbre.

A Lamouchi, que había dirigido anteriormente en un Mundial, a Costa de Marfil en 2014, le sustituye el también francés Hervé Renard, el hombre que precisamente cubrió su puesto cuando dejó de dirigir a los Elefantes en 2014.

- Sin visado -

Los visados de la selección iraní para entrar en Estados Unidos siguen dando titulares y este martes la agencia de prensa oficial iraní Irna explicó que uno de los jugadores, Mehdi Torabi, ha visto cómo el suyo ha quedado expirado después de haber viajado con su equipo a Los Ángeles para el partido empatado 2-2 el lunes con Nueva Zelanda.

El motivo, que ese visado era para una única entrada en el país, mientras que el resto de jugadores recibieron visados para entrar y salir de Estados Unidos en varias ocasiones, por lo que la Federación Iraní de Fútbol ha iniciado trámites para obtener un nuevo permiso que le permita estar en el segundo partido, el domingo ante Bélgica.

Irán, a cuya delegación se denegó unos 15 visados, ninguno de ellos de futbolistas, se concentra en Tijuana (México) y viaja desde allí a los partidos en Estados Unidos, país con el que está en conflicto bélico desde finales de febrero.

- Chalobah, sobre la bocina -

A un día del debut en el Mundial 2026 contra Croacia, Inglaterra hizo este martes un cambio en su plantel de convocados para el torneo norteamericano: el defensa Tino Livramento fue declarado baja tras lesionarse en un entrenamiento y Thomas Tuchel decidió llamar en su lugar a Trevoh Chalobah, del Chelsea.

El reglamento de la FIFA permite hacer cambios de un jugador de campo por otro, en caso de lesión, hasta 24 horas antes del primer partido.