Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Bernardo Silva ficha por el Real Madrid -

Otro fichaje importante anunciado en pleno Mundial: el centrocampista portugués Bernardo Silva, de 31 años y libre tras su salida del Manchester City, ya es jugador del Real Madrid, siguiendo así los pasos de su ilustre compatriota y compañero de selección Cristiano Ronaldo, estrella del club merengue durante una década (2009-2018).

El club blanco anunció este miércoles en un breve comunicado el fichaje hasta 2028 de Silva, que entrará en liza en su tercer Mundial este miércoles, cuando Portugal juegue contra la República Democrática del Congo.

- Padres de Diogo Jota presentes en las gradas -

En ese partido de Portugal en Houston, los padres de Diogo Jota, internacional portugués que falleció junto a su hermano André Silva en julio de 2025 en un accidente de coche en España, están invitados por la Federación Portuguesa de Fútbol, como forma de recordar a su hijo.

Los futbolistas portugueses llevan en esta concentración una pulsera de tela con el nombre de Diogo Jota, que no pudo disputar el Mundial de Catar 2022 por una lesión y que debía cumplir su sueño de disputar el torneo en esta edición de 2026.

- Sin letra V para camisetas de Alemania -

Adidas informó el miércoles en su página web la falta de stock de la letra "V" para las réplicas de las camisetas de Alemania, debido a la alta demanda por parte de los aficionados.

Según la marca que suministra camisetas a la Mannschaft, la compra de réplicas serigrafiadas con los nombres de Kai Havertz, Deniz Undav o Aleksandar Pavlovic habían llevado a esta falta de suministros.

"Durante un corto periodo de tiempo hubo falta de stock en la disponibilidad de la letra 'V'", indicó un portavoz de Adidas a la AFP, que aseguró que estos problemas "fueron rápidamente resueltos" y que las camisetas con la "letra 'V' estarán de nuevo disponibles para la compra pronto".

- Terremoto de alegría -

La tierra tembló en la noche del martes al miércoles en Bergen (Noruega), pero fue por una buena causa: la selección del país escandinavo ganó 4-1 a Irak en su primer partido en el Mundial 2026.

"La estación sísmica de Bergen registró señales distintas motivadas por el partido del Mundial entre Noruega e Irak", escribió Norsar, el Instituto de Sismología Noruego, este miércoles en un comunicado.

El inicio del partido fue a las 12 de la medianoche en Noruega, pero a pesar del horario los hinchas del país se reunieron de forma masiva para seguir el regreso de su selección al torneo, 28 años después de la última participación.

Haaland consiguió sus goles en la primera parte, en los minutos 29 y 43.

"Los picos más importantes coinciden con los goles conseguidos por Erling Braut Haaland, que provocaron grandes festejos entre los hinchas noruegos", precisó el Norsar.

- Popularidad súbita -

Una de las figuras sorpresa de la primera jornada de la fase de grupos del Mundial ha sido sin duda el arquero caboverdiano Vozinha, clave para que su selección debutara sorprendiendo a una de las favoritas, España, con un empate a cero.

La popularidad ha tenido un reflejo claro en las redes sociales, donde Vozinha rondaba los 50.000 seguidores en Instagram antes del partido y este miércoles hacia las 15.00 GMT la cuenta se había elevado a más de 12 millones, y subiendo a buen ritmo, al menos hasta su siguiente salida al campo, el lunes contra Uruguay.