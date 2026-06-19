Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- México, primer clasificado a dieciseisavos -

México se convirtió este jueves en el primer clasificado a dieciseisavos de final del Mundial 2026 al vencer 1-0 a Corea del Sur en el estadio Guadalajara.

Luis Romo, al minuto 50, hizo el gol para la victoria azteca al aprovechar un error del portero surcoreano.

Con el triunfo, el Tri además se aseguró el liderato del Grupo A y jugar su partido de la segunda ronda en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, ante uno de los mejores ocho terceros.

- Canadá y Suiza, a un paso -

Canadá y Suiza dieron pasos firmes este jueves hacia los dieciseisavos al golear en sus partidos de la segunda fecha del Grupo B.

La selección norteamericana vapuleó a Catar por 6-0 y la helvética a Bosnia-Herzegovina por 4-1. Ambos lideran el Grupo B con cuatro puntos y tienen pie y medio en la segunda ronda.

Canadá registró empero en Vancouver una de las peores imágenes de lo que va del Mundial, la escalofriante lesión de Ismaël Koné, que lo marginará del resto del certamen.

La grave fractura en la pierna izquierda del mediocampista, que llevó a las lágrimas a su compañero Jonathan David, autor de un triplete, empañó el primer triunfo de los canadienses en una Copa del Mundo.

- Messi, presente -

Lionel Messi saltó al césped junto a sus compañeros de la selección argentina para el entrenamiento del jueves en Kansas City, unas horas después de que se dieran a conocer problemas de salud de su padre.

Este jueves, la familia Messi emitió un comunicado luego de que circularan rumores en Argentina sobre un grave deterioro de la salud de Jorge Messi, de 68 años.

En su nota, la familia confirmó que el padre del astro argentino "atraviesa una situación de salud" y se encuentra bajo atención médica pero con una evolución favorable.

La Pulga saltó al césped con un grupo de compañeros y charlando con su inseparable amigo Rodrigo De Paul, para una práctica con miras a preparar el segundo partido del Grupo J del Mundial 2026, el lunes ante Austria en Arlington, Texas.

- Tim Payne, al Olimpia de Paraguay -

La sensación neozelandesa de las redes sociales en el Mundial, Tim Payne, capitalizó su nueva fama al anunciar el jueves que había firmado por Olimpia de Paraguay.

Su equipo en Nueva Zelanda, Wellington Phoenix, confirmó su venta a los tres veces campeones de la Copa Libertadores de América por una cantidad no revelada. También lo hizo el que será su nuevo cuadro en Asunción.

Payne, de 32 años, saltó a la fama en las redes en la previa del Mundial después de que el influencer argentino El Scarso buscara aumentar la base de seguidores del jugador "menos seguido" del torneo.

Su número de seguidores en Instagram pasó de apenas 4.000 a más de 5 millones en el lapso de una semana, y ahora se sitúa apenas por debajo de los 6 millones.

- Neymar tendrá que esperar -

Pese a haber entrenado por primera vez la víspera, la Confederación Brasileña de Fútbol (Cbf) anunció este jueves que Neymar no viajará con Brasil para el duelo contra Haití, para no forzar su recuperación.

Neymar llegó a Norteamérica tocado tras sufrir hace un mes una lesión muscular en la pantorrilla derecha con su club, Santos.

El máximo goleador de la Canarinha, con 79 goles, tendrá que esperar un poco más para vestirse de nuevo con los colores de Brasil, por primera vez desde octubre de 2023.

Tras caerse de la convocatoria para el duelo del sábado, su última opción de jugar en fase de grupos será contra Escocia, el 24 de junio en el cierre de la llave C.

- Las gestiones dan fruto para Wahi -

Tras un día de frenética actividad burocrática en la expedición de Costa de Marfil, finalmente su delantero Elye Wahi podrá disputar el partido del sábado contra Alemania en Toronto.

Luego de que en un primer momento le fuese denegado el visado de entrada en Canadá, el jugador del Niza, titular en el debut victorioso ante Ecuador, obtuvo el visto bueno de las autoridades canadienses.

Canadá había retrasado la autorización al pedir informaciones complementarias sobre la situación legal de Wahi, sospechoso de estar implicado en un caso de apuestas deportivas amañadas en Francia, indicó a la Afp una fuente cercana al jugador.

- Tuchel, contra los fotógrafos -

El DT de Inglaterra, Thomas Tuchel, pidió a la FIFA "que cambie la posición de los fotógrafos durante el himno nacional" tras no haber podido ver a su "equipo en el himno nacional".

Un ejército de fotógrafos rodeó al alemán para captar su instantánea mientras sonaban los himnos nacionales antes del partido ante Croacia del miércoles (victoria 4-2 para los ingleses) en Dallas, el primero del ex Chelsea en una Copa del Mundo.

"He estado esperando este momento; hoy era un momento muy, muy especial y me encontré delante de un muro de 50 fotógrafos a medio metro de distancia", lamentó el DT al término del partido ante la Cuadriculada.

La FIFA habría tomado nota de la protesta, según la Bbc y The Athletic, y tomará medidas para que esa situación no se repita.