Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Lamine Yamal, titular con España -

Tras disputar únicamente 25 minutos en el debut de España en el Mundial, Lamine Yamal arrancará como titular con La Roja en su duelo contra Arabia Saudita.

Llamado a ser una de las estrellas en su primera Copa del Mundo, Yamal llegó a Norteamérica entre algodones por una lesión muscular sufrida a finales de temporada con el FC Barcelona.

El seleccionador Luis de la Fuente anunció esta semana que el joven podía disputar "una hora" contra Arabia Saudita, sin indicar si partiría de inicio o desde el banquillo.

- Curazao logra su primer punto -

Tras una histórica primera participación en el Mundial y un primer gol en su derrota contra Alemania (siete a uno), Curazao logró el sábado su primer punto en Copa del Mundo, tras empatar 0-0 contra Ecuador.

En esta nueva gesta, el héroe fue su guardameta Eloy Room, que con 15 atajadas logró la segunda mayor cifra de paradas, solo por detrás de las 16 del estadounidense Tim Howard en Brasil 2014.

- Doble presencia de los reyes de Países Bajos -

Los reyes de Países Bajos celebraron la jornada por partida doble: primero, la contundente goleada de la Oranje a Suecia (cinco a uno) y, más tarde, el punto de Curazao, país caribeño que forma parte del reino al igual que Aruba y San Martín.

Los monarcas Guillermo Alejandro y Máxima estuvieron primero en Houston, donde el rey vistió corbata naranja en honor a Países Bajos... antes de cambiar al azul oscuro en su llegada a Kansas para presenciar el histórico empate de Curazao tras un vuelo de unos 1000 km.

- Bielsa, contra las pausas de hidratación -

Las pausas de hidratación impuestas por la FIFA en todos los partidos independientemente de las condiciones meteorológicas suponen uno de los puntos más criticados de este Mundial.

Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, las criticó el sábado, en la víspera del segundo encuentro de la Celeste.

"Jugar cuatro tiempos en lugar de dos altera la concepción, la cultura que se había construido para interpretar el fútbol", un cambio que según el argentino "no le agrega nada y le quita mucho".

- Las marcas se ponen creativas ante restricciones de FIFA -

Otro de los asuntos más comentados desde el inicio del Mundial ha sido la obligación impuesta por la FIFA a los estadios de ocultar marcas y patrocinios que no formen parte de los oficiales del torneo.

Hace varios días se hizo viral la lona blanca con la que Levi's cubrió su logo en Santa Clara. La silueta del logo tapado pasó a ser utilizado por la marca en redes sociales, volviéndose viral por el ingenio.

Gillette ha optado por una medida parecida, simulando una espuma de afeitar por encima de su logo en la fachada del estadio de Foxborough.