Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Salah guía a los Faraones -

Con un gol clave, el que selló la remontada, y una asistencia, Mohamed Salah asumió la responsabilidad y lideró la victoria de Egipto este domingo por 3-1 sobre Nueva Zelanda, que lo deja a las puertas de los 16avos de final del Mundial 2026.

En la última fecha frente a Irán, el viernes en Seattle, a Egipto le bastará con empatar para avanzar a la segunda ronda del Mundial por primera vez en su historia.

"En los próximos años recordaremos que este fue uno de los logros de la historia" del fútbol egipcio, destacó Salah tras la primera victoria de Egipto en un Mundial.

- A vueltas con las pausas de hidratación -

Las pausas para la hidratación se han vuelto uno de los temas recurrentes de conversación en el Mundial y el último en meterse en el debate fue el seleccionador argentino, Lionel Scaloni.

"A lo mejor le da una mano a un equipo que técnicamente es un poco más débil, porque tiene tiempo a recuperar, tiene tiempo a preparar a su gente", declaró el DT de la Albiceleste en conferencia de prensa.

"A lo mejor los confundo diciendo que es solo para el rival más débil. También para el que pretende atacar, te da tiempo a corregir, ¿no? Pero digo que se hace raro adaptarse a eso", añadió.

- Cabo Verde a un paso de los 16avos -

Cabo Verde llegó al Mundial como novata y candidata ideal a ser una comparsa en el torneo, pero tras dos sorprendentes empates ante dos campeonas del mundo, España (0-0) y Uruguay (2-2), la selección africana está a una victoria de superar la primera fase.

Por contra, el empate de este domingo en Miami complica las cosas a la Celeste dirigida por Marcelo Bielsa, que está obligada a por lo menos empatar con España en el último partido del Grupo H para tratar de superar la primera fase como una de las mejores terceras.

- Hermandad mexico-iraní -

La presencia del Team Melli en Tijuana (norte de México) y las dificultades que han tenido los iraníes durante toda la preparación, con la guerra en Oriente Medio como telón de fondo, ha provocado una curiosa reacción entre los aficionados mexicanos, que han adoptado a la selección de Irán como su segundo equipo.

En Los Ángeles, donde los iraníes han disputado sus primeros dos partidos, han contado con un gran apoyo de la extensa comunidad latina y mexicana en la ciudad californiana.

"Es nuestro segundo equipo", dijeron muchos que acudieron al SoFi Stadium con la camiseta de México y la bandera de Irán.

- Plan inaplicable -

La selección de Irak, 57ª en la clasificación FIFA, se mide el lunes a Francia, líder del ránking y una de las grandes favoritas al título en el Mundial.

Dada la diferencia de nivel, el seleccionador iraquí ideó un plan... que no va a poder aplicar: "Pregunté si podíamos jugar con tres porteros, pero dijeron que no", bromeó el australiano Graham Arnold en la conferencia de prensa previa al duelo, en Filadelfia.

- De la nada al todo -

El delantero español Mikel Oyarzabal ha vivido sensaciones opuestas en apenas unos días.

En el estreno ante Cabo Verde se marchó frustrado por el empate 0-0 en un partido en el que la primera media hora no tocó la pelota.

Unos días después, frente a Arabia Saudita, todo lo contrario: una asistencia y dos goles en 24 minutos para dar a la Roja la primera victoria en el Mundial que se celebra en Norteamérica.

El 9 de España, de 29 años, sigue su idilio con la selección, con la que ha anotado 14 goles en los últimos 13 partidos, además de siete asistencias.