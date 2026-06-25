Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Distensión futbolística -

La crónica paralela del Mundial 2026 se dirigía este jueves al esperado encuentro entre la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el monarca español, Felipe VI, con el que se sellará simbólicamente la mejora de las relaciones bilaterales entre ambos países.

La exigencia de México de disculpas de la Corona española, primero con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador y luego con la propia Sheinbaum, había tensado las relaciones, que en los últimos meses fueron reconduciéndose.

El encuentro se prevé breve, sin conferencia de prensa y, según avanzó el miércoles la propia Sheinbaum, será "una reunión cordial" que "abre una nueva comunicación".

Será en Ciudad de México, en una etapa de Felipe VI antes de viajar a Guadalajara para asistir al duelo mundialista España-Uruguay del viernes.

- Un futbolista contracorriente -

"Me corto poco hablando": en vísperas de ese duelo ante Uruguay en el cierre de su grupo, el atacante español Borja Iglesias habló con la AFP sobre su experiencia mundialista y sobre su perfil atípico en el fútbol, donde destaca a menudo por sus reflexiones sobre cuestiones sociales y en contra del sexismo, el racismo o la homofobia.

"Siempre he defendido los derechos humanos, el respeto y la inclusión. Es como entiendo la convivencia y la sociedad, es lo mínimo que tenemos que tener", aseguró en Estados Unidos un jugador que en su día se pintó las uñas de negro como gesto de solidaridad después del asesinato de George Floyd en 2020, asfixiado por un policía en Minneapolis.

- Festejos en Sudáfrica -

Un gol salvador y vuvuzelas sonando hasta pasado el amanecer: la noche del miércoles al jueves fue muy larga en las calles de Sudáfrica, donde los hinchas festejaron a lo grande la primera clasificación de la historia de su selección para las rondas de eliminación directa de un Mundial, un hito que los Bafana Bafana no habían conseguido ni siquiera en la edición de 2010 en la que fueron los anfitriones.

Pocos apostaban antes del partido por los sudafricanos, que dieron la sorpresa al ganar 1-0 a Corea del Sur en su duelo de la tercera fecha, lo que les sirvió para subir al segundo puesto y citarse en dieciseisavos de final con una de las coanfitrionas, Canadá.

El partido ante los surcoreanos terminó a las 5 de la mañana, hora sudafricana, y los festejos se extendieron hasta primera hora de la mañana del jueves. El duelo ante los canadienses tendrá un horario más benévolo, programado a las 21, con lo que su final será antes de la medianoche, salvo que una eventual tanda de penales alargue el desenlace.

- Dura autocrítica -

En el lado contrario, el jueves fue duro de digerir para Corea del Sur, que quedó tercera de su grupo, con apenas tres puntos, y cuya continuidad en el torneo pende ahora de un hilo.

La prensa surcoreana y los aficionados analizaban qué pudo salir mal para perder ante Sudáfrica, que hasta ahora había mostrado pocos argumentos futbolísticos en el torneo, pero el seleccionador Hong Myung-bo no tardó en hacer autocrítica después del partido, asumiendo la responsabilidad.

"Creo que tomé decisiones equivocadas, que fueron la razón del mal resultado. Sin más", dijo el técnico, al que se le reprochó especialmente haber dejado fuera de su once inicial a la estrella nacional, Son Heung-min.