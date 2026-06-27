Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Dos bajas australianas para el resto del Mundial -

Australia, que se enfrentará a Egipto en dieciseisavos de final del Mundial, y que podría verse las caras ante la vigente campeona Argentina en octavos, no podrá contar para el duelo ante los Faraones ni para lo que resta de Mundial con Mathew Leckie y Jacob Italiano, ambos lesionados.

El delantero Leckie, en su cuarto Mundial, se lesionó el tendón de la corva en la derrota 2-0 de los Socceroos ante Estados Unidos en el Grupo D y no participó en el empate 0-0 contra Paraguay del jueves.

El lateral derecho Italiano jugó contra Turquía y Estados Unidos, pero sufrió una lesión en la ingle en un entrenamiento y también se perdió el partido contra Paraguay.

- Optimismo con Salah -

Otro eventual rival de la albiceleste en octavos, Egipto, está más tranquilo después de las declaraciones de su DT, Hossam Hassan, en las que se mostraba optimista sobre el estado de salud de Mohamed Salah pese a la salida del delantero estrella en la segunda parte del empate 1-1 de su país ante Irán en el Mundial.

Salah se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el minuto 57, colocándose una bolsa de hielo bajo el muslo izquierdo.

"El médico redactará su informe cuando volvamos al hotel y realizará un segundo examen. Hablé con Salah y, si Dios quiere, la lesión no parece grave", dijo Hassan.

- El Mundial comienza a vivirse en Wimbledon -

A dos días del inicio de Wimbledon, desde el Grand Slam londinense comienzan a escucharse los ecos de lo que acontece en el Mundial de fútbol de Norteamérica.

Este sábado fue la N.º 1 francesa en el ranking WTA, Diane Parry, la que confesó sus bromas con su entrenador sueco Thomas Högstedt antes del cruce de octavos de final Francia-Suecia programado para el martes.

"Incluso antes del partido" de la fase de grupos ganado el viernes por Francia contra Noruega (4-1), "él ya estaba esperando el partido del martes" contra Suecia, aseguró la diestra de 23 años en rueda de prensa en Londres.

"Tengo la impresión de que el desenlace va a ser complicado para Suecia, pero en cualquier caso va a ser divertido", saboreó por adelantado Parry, que no se ha perdido ninguno de los tres primeros partidos de los Bleus desde el inicio del Mundial.

- Irán sigue dejando mensajes -

"Irán sigue en pie". La selección iraní que participa en el Mundial dejó una nueva carta en el vestuario al término de su partido contra Egipto (1-1) el sábado, en la que expresa, entre otras cosas, su orgullo y agradece a sus aficionados.

"Venimos de Irán, una tierra que desde hace miles de años ha situado el honor por encima de la victoria", comienza esta carta redactada en inglés y difundida por la televisión pública iraní.

La Team Melli agradece en ella en particular a Seattle, la ciudad donde se disputó el encuentro contra Egipto, "por su hospitalidad". Los jugadores habían agradecido de igual manera a la ciudad de Los Ángeles en una nota similar dejada en el vestuario tras su partido contra Bélgica (0-0).

Tercera de su grupo, Irán aún debe esperar para saber si formará parte de las mejores terceras clasificadas para los dieciseisavos de final.

El equipo agradece en particular "a todos los iraníes que han entregado sus corazones, sus voces y su ser entero a Irán", antes de concluir: "Irán sigue en pie".

- Deschamps ya está de vuelta -

Francia, una de las selecciones más sólidas en la primera fase del Mundial, y clasificada a dieciseisavos como primera de grupo, contó este sábado con el regreso de su seleccionador Didier Deschamps, que tuvo que volar a Francia tras el fallecimiento de su madre.

El técnico dirigirá, en principio, la sesión de entrenamiento del sábado en el campus de la universidad de Bentley, en Waltham (Massachusetts), un día después de la goleada de los franceses ante Noruega (4-1) que les aseguró el primer puesto del grupo I.

En dieciseisavos, los Bleus se medirán con Suecia el martes en East Rutherford (New Jersey).

En ausencia del seleccionador, fue su adjunto Guy Stéphan quien dirigió al combinado galo ante los noruegos.