Estos son los últimos acontecimientos del Mundial de Norteamérica 2026:

- Las favoritas entran en los mata-mata -

Brasil, Alemania, Países Bajos y Marruecos, cuatro de las grandes favoritas, entran este lunes en las eliminatorias directas, en las que un error puede suponer una temprana despedida.

El duelo entre la Oranje y los Leones del Atlas (01.00 GMT del martes) es sobre el papel el más igualado, y de ese encuentro saldrá el rival de octavos para la anfitriona Canadá, que abrió el domingo el baile de los dieciseisavos con victoria 1-0 sobre Sudáfrica.

Paraguay confía en el regreso de Miguel Almirón para poner las cosas complicadas a la tetracampeona Mannschaft, de regreso a una fase de eliminación directa por primera vez desde Brasil 2014, pero que llega al duelo tras la derrota 2-1 contra Ecuador.

La Canarinha tampoco podrá bajar la guardia ante los Samuráis Azules, que en octubre pasado ganaron 3-2 un amistoso en Tokio contra los pentacampeones mundiales.

- Broos se plantea seguir -

El belga Hugo Broos, seleccionador de la ya eliminada Sudáfrica, se plantea dar marcha atrás en su decisión inicial de abandonar el banquillo de los Bafana Bafana tras el Mundial 2026.

Sudáfrica fue una de las nueve selecciones africanas que logró el pase a dieciseisavos de final, donde fue eliminada el domingo por Canadá, que ganó 1-0.

Ahora, el entrenador de 73 años podría plantearse continuar, aunque según declaró tras la derrota: "No es prudente tomar decisiones cuando se está decepcionado, así que no lo haré ahora".

Una fuente de la Federación Sudafricana de Fútbol informó a la AFP que el belga podría tener dudas sobre su salida, anunciada antes del Mundial.

- Dimisión en Arabia Saudita -

El presidente de la Federación Saudita de Fútbol dimitió el domingo tras la eliminación de los Halcones en fase de grupos.

Tras el final prematuro al tercer Mundial consecutivo de Arabia Saudita, que será el anfitrión de la Copa del Mundo en 2034, Yasser al-Misehal "asumió toda la responsabilidad" por un "resultado por debajo de todas nuestras ambiciones".

Los Halcones, en el Grupo H, llegaron a Norteamérica 2026 tras el despido de Hervé Renard en marzo, luego de una mala racha de resultados en amistosos de preparación. Arrancaron el torneo con empate 1-1 contra Uruguay, antes de ser goleados 4-0 por España y de despedirse con empate a cero ante Cabo Verde.

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