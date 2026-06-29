Es oficial: el aviso del Departamento de Estado de EE.UU.sobre los vuelos de Copa y Avianca desde Venezuela

El Departamento de Estado de Estados Unidos y la embajada estadounidense en Caracas emitieron un aviso dirigido a los ciudadanos que permanecen en Venezuela, luego de las interrupciones registradas en el transporte aéreo y otros servicios tras los terremotos del 24 de junio. El mensaje se refirió a la disponibilidad de vuelos de Copa y Avianca.

Qué dijo el Departamento de Estado estadounide se sobre los vuelos en Venezuela

“Aunque el Departamento de Estado no puede recomendar a favor o en contra de ninguna aerolínea en particular, los viajeros deben estar al tanto de la disponibilidad de vuelos de Copa o Avianca saliendo de Venezuela“, dijo la agencia en su cuenta de X. Además, informó que los servicios ferroviarios fueron cancelados.

El aviso del Departamento de Estado sobre los vuelos desde Venezuela X @TravelGov

El comunicado señaló que los viajeros pueden consultar el cronograma de ambas aerolíneas, que mantienen opciones de transporte desde distintos puntos del territorio venezolano.

Las autoridades también indicaron que el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Caracas, permanece cerrado temporalmente para operaciones comerciales debido a los daños registrados en su infraestructura. En ese sentido, se aconsejó verificar con cada aerolínea el estado de las reservas y posibles reprogramaciones.

Cierre del aeropuerto de Caracas: Copa y Avianca ofrecen vuelos desde otras ciudades

Según la información difundida, Copa Airlines suspendió de manera temporal sus operaciones hacia y desde Caracas, al menos hasta el 2 de julio. Mientras tanto, la empresa incorporó vuelos adicionales entre Valencia y Ciudad de Panamá para facilitar la salida de pasajeros afectados por el cierre del principal aeropuerto del país sudamericano.

Por su parte, Avianca comenzó a operar la ruta entre Bogotá y Valencia mediante vuelos regulares y servicios chárter con aeronaves Airbus A320. La compañía informó que los pasajeros con boletos entre Caracas y Bogotá recibirán instrucciones para trasladarse al Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, desde donde podrán continuar su viaje.

Ante la cancelación temporal de los servicios ferroviarios, se sugiere a los viajeros verificar las opciones de vuelo disponibles a través de las aerolíneas Copa y Avianca X @TravelGov

El Departamento de Estado recordó además que continúan operativos los aeropuertos de Valencia, Barquisimeto, Barcelona y Maracaibo, aunque recomendó mantenerse atento a posibles modificaciones derivadas de la evolución de la situación.

Recomendaciones de EE.UU. para quienes permanecen en Venezuela

El aviso también incluye recomendaciones para los ciudadanos estadounidenses que aún permanecen en territorio venezolano. Entre ellas figuran:

La inscripción en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes ( STEP , por sus siglas en inglés), una herramienta gratuita que permite recibir alertas de seguridad y facilita el contacto con la embajada en situaciones de emergencia.

( , por sus siglas en inglés), una herramienta gratuita que permite recibir alertas de seguridad y facilita el contacto con la embajada en situaciones de emergencia. Seguir las comunicaciones oficiales de la embajada de EE.UU. en Caracas y del Departamento de Estado, además de prestar atención a las indicaciones emitidas por las autoridades locales.

de EE.UU. en Caracas y del Departamento de Estado, además de prestar atención a las indicaciones emitidas por las autoridades locales. En caso de interrupciones en vuelos comerciales, se recomendó contactar directamente a las aerolíneas para conocer cambios de itinerario y opciones de reubicación, especialmente mientras continúe el cierre temporal del aeropuerto de Caracas.

Los terremotos en Venezuela causaron destrozos

El comunicado agregó que los cortes de electricidad e internet registrados en distintas regiones pueden afectar las comunicaciones y el acceso a información actualizada.

Advertencias sobre rutas terrestres y asistencia en Venezuela

El aviso también hizo referencia a los pasos fronterizos terrestres. Aunque los cruces con Colombia y Brasil permanecen abiertos, EE.UU. mantiene para esas zonas una advertencia de Nivel 4, debido a riesgos vinculados con la seguridad.

Además, señaló que la frontera entre Guyana y Venezuela presenta condiciones que pueden afectar el tránsito de viajeros. Finalmente, el Departamento de Estado informó que la embajada de EE.UU. en Caracas presta algunos servicios, como la emisión de pasaportes de emergencia, mientras que los trámites de visas se realizan en la representación diplomática estadounidense en Bogotá.