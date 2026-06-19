Un año después de destrozar un casillero, Wyndham Clark lidera otro US Open

SOUTHAMPTON, N.Y. (AP) — El casillero destrozado en Oakmont el año pasado forma parte del currículum de Wyndham Clark tanto como el título del Abierto de Estados Unidos que ganó dos años antes.

Así es la vida en un mundo repleto de cámaras de teléfonos celulares y videos virales. Así es la vida en el golf profesional, un deporte basado en gestionar el fracaso y canalizar las emociones —y en el que el éxito de una semana, o de un año, no siempre se traslada al siguiente.

El lugar de Clark en lo más alto de la tabla de posiciones del US Open tras su segunda ronda en Shinnecock el viernes trajo los recordatorios esperados de su recorrido cargado de emociones por un deporte —una vida, en realidad— que el propio Clark reconoció que nadie conquista de verdad.

“Estaba en la cima del mundo con mi juego, al menos cuando gané el Abierto de Estados Unidos, y luego tuve algunos buenos años. Y después, de repente, estoy pidiendo disculpas por romper un casillero”, comentó Clark, de 32 años.

Así como el gran tenista John McEnroe siempre tendrá el “¡No puede hablar en serio!” junto a los siete títulos de Grand Slam en individuales que ganó en otra de las mayores ollas de presión del deporte, Clark siempre tendrá el casillero roto en Oakmont.

Siempre tendrá también el lanzamiento por debajo de la mano del driver que destrozó un cartel publicitario y arrancó la cabeza del palo en el Campeonato de la PGA, unos meses antes del episodio del casillero.

Por eso, probablemente también siempre tendrá su cuota de detractores y críticos: gente que observa esperando alguna genialidad en el campo, pero que también aguarda el próximo gran estallido.

“Soy feroz, competitivo, amo el juego, respeto el juego, y simplemente tuve un mal momento. Ojalá pueda recuperar a esas personas”, manifestó Clark.

Su gran salto hace tres años en LA Country Club estuvo teñido de lágrimas y de relatos sobre el crecimiento personal que Clark tuvo que lograr para llegar a ese punto.

Gran parte de ello tuvo que ver con el residuo emocional que dejó la muerte de su madre en 2013 —una tragedia familiar que admitió lo dejó en una espiral.

“No mostraba ninguna emoción fuera del campo. Pero cuando estaba en el campo de golf, no podría haber estado más enojado”, explicó Clark, tras su victoria aquel día.

La manera fácil para los psicólogos de sillón (y los comentaristas deportivos) de explicar las cosas después de ese triunfo fue concluir que la victoria de Clark demostraba que había canalizado la emoción, pasado página y ahuyentado a todos los demonios.

Nunca es tan simple.

“Para cualquiera de nosotros, esto es un proceso”, escribió la psicóloga deportiva de Clark, Julie Elion, en su nuevo libro “Mastering Your Mental Game”. “Los golfistas no llegan a la cima y luego se quedan allí para siempre”.

Clark siguió el triunfo en el Abierto de Estados Unidos con 18 meses de buen golf, incluida una victoria en Pebble Beach.

El año pasado fue algo distinto: solo tuvo dos resultados entre los diez primeros, no entró a los Playoffs de la FedEx Cup y no se le vio por ninguna parte en la Ryder Cup.

“Dominar nuestro juego mental en el golf o alcanzar un estado de crecimiento o superación personal en la vida no siempre es una condición permanente”, escribió Elion. “Requiere más trabajo durante más años, y con frecuencia hay subidas y bajadas”.

En Shinnecock, Clark tenía una ventaja de cuatro golpes tras su segunda ronda. De cara al fin de semana, se encuentra otra vez en ascenso.

Hace poco recurrió a las redes sociales para contarle al mundo que tenía una nueva novia, Emily Tanner, quien le tomó la mano mientras salían del green del hoyo 18 después de la ronda del viernes de 69 golpes, uno bajo par.

Clark ganó el Byron Nelson hace cuatro semanas para su primera victoria en 28 meses.

“Lo miré de manera objetiva, con una visión panorámica, y dije: ‘OK, no estoy pegando bien desde el tee, no estoy pateando tan bien como antes’. Y dije: ‘De acuerdo, tengo que atacar eso’”, explicó Clark sobre su repunte.

Contrató a un entrenador de swing, Pat Coyner, en Cherry Hills, cerca de donde Clark creció a las afueras de Denver.

Últimamente ha estado pegando el driver más recto. Su juego con hierros ha mejorado de forma drástica (subió 110 puestos en la estadística impulsada por el análisis: golpes ganados en tiros de aproximación).

Encontró un nuevo putter, lo que le ha ayudado a afinar notablemente durante las últimas cuatro semanas, periodo en el que también terminó tercero en el Memorial y jugó en el grupo final el domingo pasado en el Abierto de Canadá.

En ningún momento pareció estar más sincronizado que el viernes en el hoyo 18, donde embocó un putt de 33 pies para cerrar el día con números bajo par.

Ahora, una oportunidad de otro gran salto en el Abierto de Estados Unidos. Con una victoria, volvería a celebrar. Pero sabe, tanto como cualquiera, que eso no significaría que todos los problemas —o el trabajo, tanto dentro como fuera del campo— hayan quedado atrás.

“Creo que con el juego mental hay altibajos. Si lo piensas como escalar el Everest, a veces subes, a veces tienes que bajar para volver a subir. Creo que eso es lo que pasa tanto en el campo de golf como fuera del campo. Ahora mismo estoy volviendo a subir, lo cual es agradable”, dijo Clark.

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