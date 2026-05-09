Un avión atropella a un peatón durante el despegue en el aeropuerto de Denver

Un avión abortó su despegue desde el Aeropuerto Internacional de Denver el viernes después de impactar a una persona en la pista, y al menos un pasajero resultó herido, según la terminal y medios estadounidenses.

El Aeropuerto Internacional de Denver indicó en un comunicado que "el vuelo 4345 de Frontier informó haber atropellado a un peatón durante el despegue" alrededor de las 23.19 (05.19 GMT del sábado).

La persona atropellada "fue al menos parcialmente absorbida por uno de los motores", informó ABC News citando a un funcionario no identificado. Su estado no estaba claro de inmediato.

El aeropuerto señaló que "hubo un breve incendio en un motor que fue rápidamente extinguido" por el Departamento de Bomberos de Denver.

"Nos estamos deteniendo en la pista, acabamos de golpear a alguien, tenemos un incendio en un motor. (...) Había una persona caminando por la pista", dijo un piloto a los controladores aéreos, según un audio de ATC.com.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar y trasladaron a los pasajeros en autobús a la terminal, informó el aeropuerto en X.

Según ABC, al menos un pasajero sufrió heridas leves.

Frontier Airlines dijo a la AFP que el Airbus A321 se disponía a despegar hacia el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles cuando ocurrió el incidente.

"Se reportó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue. Posteriormente, los pasajeros fueron evacuados de manera segura por los toboganes como medida de precaución", señaló Frontier en un comunicado.

El avión transportaba a 224 pasajeros y siete tripulantes, según Frontier.

"Estamos investigando este incidente y recopilando más información en coordinación con el aeropuerto y otras autoridades de seguridad. Estamos profundamente consternados por este suceso", añadió la aerolínea.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte ha sido notificada y la pista 17L del Aeropuerto Internacional de Denver permanecerá cerrada durante la investigación, según el aeropuerto.