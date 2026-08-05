Noticias del ICE en Florida: confirman operativos en aeropuertos de EE.UU. y qué se sabe de Miami y Orlando hoy

Los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos de Estados Unidos ganaron visibilidad durante las últimas semanas por una serie de detenciones registradas antes de vuelos comerciales y en áreas de embarque. Distintos casos ocurridos en el país norteamericano y un episodio reciente en el sur de Florida muestran cómo la estrategia migratoria se extiende a terminales aéreas.

ICE en Florida: el caso que puso el foco en el aeropuerto de Fort Lauderdale

En Florida, uno de los episodios más recientes tuvo como protagonista a la ciudadana venezolana Claudia Carolina Rodríguez Caglianone, detenida por agentes del ICE en el Aeropuerto Internacional Fort Lauderdale-Hollywood cuando estaba por abordar un vuelo con destino a Carolina del Norte.

Según informó el Miami Herald, la mujer había ingresado a EE.UU. en 2017 con una visa de turista, solicitó asilo dentro del plazo correspondiente y obtuvo el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en 2023. Su caso continúa pendiente.

Tras su arresto, fue trasladada primero a una oficina del ICE en Miramar y posteriormente al Broward Transitional Center, en Pompano Beach, donde permaneció detenida hasta recuperar la libertad tras la intervención de la congresista Debbie Wasserman Schultz y los reclamos de su familia.

Durante una conferencia de prensa posterior a su liberación, Rodríguez Caglianone describió las condiciones que, según afirmó, vivió durante su detención.

En su testimonio, sostuvo que en la oficina de Miramar las personas permanecían hacinadas, con dificultades para comunicarse con familiares y abogados, y denunció demoras para recibir atención médica.

Crecen las detenciones del ICE en aeropuertos

Más allá del caso en Florida, abogados especializados en inmigración sostienen que las detenciones realizadas por el ICE dentro de aeropuertos se volvieron más frecuentes durante los últimos meses.

De acuerdo con CNN, esta modalidad forma parte de una estrategia impulsada por el gobierno del presidente Donald Trump, que busca aumentar la cantidad de arrestos migratorios diarios.

En ese contexto, las terminales aéreas representan un lugar donde las autoridades conocen con anticipación la presencia y el horario de llegada de determinados pasajeros.

Estas detenciones forman parte de una directiva de la administración Trump para elevar los arrestos migratorios MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entre los casos citados aparecen personas que ingresaron legalmente al país norteamericano y cuyos procesos migratorios aún estaban abiertos.

Algunos abogados señalaron que clientes con solicitudes de asilo pendientes o con otros trámites migratorios fueron detenidos mientras viajaban en vuelos domésticos.

Consultado por CNN, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) sostuvo que la administración trabaja para impedir que las personas que se encuentren ilegalmente en el país norteamericano utilicen vuelos comerciales, salvo para abandonar EE.UU. mediante procesos de autodeportación. Sin embargo, el organismo evitó confirmar si efectivamente existe un incremento de arrestos en aeropuertos por razones de seguridad operativa.

Aeropuertos de Miami y Orlando: qué se sabe sobre detenciones del ICE

Hasta el momento, la información disponible no confirma la existencia de operativos extraordinarios o anuncios específicos para los aeropuertos de Miami ni de Orlando.

Sin embargo, los reportes nacionales sí muestran que la estrategia ya alcanzó al menos 15 terminales aéreas, donde se registraron procedimientos tanto en mostradores de check-in como en puertas de embarque y sectores de llegada.

Entre los casos documentados se encuentran:

Una mujer detenida mientras abordaba un vuelo en Denver .

. Un ciudadano australiano arrestado tras un operativo iniciado en Las Vegas y concretado posteriormente en Los Ángeles .

y concretado posteriormente en . Una ciudadana ucraniana detenida en el aeropuerto de San Francisco .

. Un auxiliar de vuelo arrestado en el aeropuerto de Nashville .

. Personas con procesos de asilo o solicitudes migratorias pendientes detenidas en terminales aéreas de Washington y Chicago.

El acuerdo del ICE y la TSA sobre los datos de pasajeros en los aeropuertos

El crecimiento en el número de estas detenciones coincide con la cooperación entre la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y el ICE.

De acuerdo con Forbes, un memorando de entendimiento firmado en mayo de 2025 establece las condiciones bajo las cuales ambas agencias comparten información para apoyar investigaciones y acciones de cumplimiento migratorio.

Oficial y confirmado: agentes del ICE encubiertos emprenden operaciones migratorias en aeropuertos de EE.UU.

El documento, obtenido mediante la Ley de Libertad de Información por la organización American Oversight, señala que el ICE proporciona información para identificar personas de interés y que la TSA comparte determinados elementos de datos contemplados en anexos que fueron entregados con partes censuradas.

El DHS indicó al medio que el intercambio de información resulta fundamental para identificar a quienes intentan viajar dentro del país norteamericano y sostuvo que esa cooperación contribuye a la seguridad nacional.

Al mismo tiempo, la TSA aseguró que no comparte con el ICE la información personal de todos los pasajeros, sino que trabaja en coordinación con otras agencias del departamento.

Aeropuertos y vencimiento de visas: el cambio que describen abogados

Otra diferencia señalada por especialistas es el perfil de las personas alcanzadas por estos procedimientos. Según The New York Times, la estrategia ya no estaría dirigida únicamente a personas con órdenes de deportación vigentes.

Ahora el ICE también incluiría a extranjeros con visas vencidas, incluso cuando algunos mantienen solicitudes para extender su permanencia u obtener una residencia permanente o cuentan con permisos de trabajo mientras esperan una resolución administrativa.

El medio indicó que abogados de inmigración identificaron detenciones de trabajadores especializados, cónyuges de ciudadanos estadounidenses, ex au pairs y solicitantes de distintos beneficios migratorios.

En varios casos, los afectados habían permanecido durante años en el país norteamericano mientras sus expedientes seguían abiertos.